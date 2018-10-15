انتشار دومین تیزر جشنواره «هنر مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، دومین تیزر جشنواره پنجم «هنر مقاومت» که حاوی اطلاعاتی از ۱۰ بخش مختلف این جشنواره است توسط مهاجر توحیدپرست تولید شده است که نخستین تیزر این جشنواره نیز توسط وی تهیه شده بود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از اخبار و تحولات جشنواره «هنر مقاومت» می توانند به پایگاه رسمی اطلاع رسانی این جشنواره مراجعه کنند.

پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» با دبیری مسعود نجابتی و به همت گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح در ۱۰ بخش «پوستر»، «تبلیغات شهری»، «کارتون و کاریکاتور»، «تصویرسازی»، «طراحی صنعتی»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک»، «نقاشی دیجیتال»، «عکس» و بخش ویژه «علمی ـ پژوهشی» برگزار خواهد شد.