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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان:

طرح نظارتی شب یلدا در سیستان و بلوچستان آغاز شد

طرح نظارتی شب یلدا در سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان- مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: طرح نظارتی شب یلدا از امروز به مدت ۴ روز در این استان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان، حیدر میرزایی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی فصل پاییز و نزدیک شدن به شب یلدا به دلیل افزایش تقاضای شهروندان برای خرید میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار این طرح در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

وی افزود: در انجام این طرح دستگاه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف این نهاد را همرایی می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه اعم از گران ‌فروشی، کم ‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی از صنوف در حق مصرف ‌کنندگان ایراد می شود از وظایف ذاتی این نهاد است.

میرزایی از شهروندان درخواست کرد: که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۳۵ یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا دراسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.

کد مطلب 4488660

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