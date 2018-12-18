طرح نظارتی شب یلدا در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان، حیدر میرزایی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی فصل پاییز و نزدیک شدن به شب یلدا به دلیل افزایش تقاضای شهروندان برای خرید میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار این طرح در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

وی افزود: در انجام این طرح دستگاه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف این نهاد را همرایی می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه اعم از گران ‌فروشی، کم ‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی از صنوف در حق مصرف ‌کنندگان ایراد می شود از وظایف ذاتی این نهاد است.

میرزایی از شهروندان درخواست کرد: که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۳۵ یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا دراسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.