میدان نفتی الشراره لیبی دوباره باز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چهارشنبه شب، دولت لیبی اعلام کرد که بزرگترین میدان نفتی این کشور(الشراره)، دوباره باز خواهد شد. این پس از آن انجام شد که نخست‌وزیر این کشور به آن منطقه پرواز کرد تا معترضان را برای خاتمه تعطیلی این میدان متقاعد کند.

اما هنوز تولید نفت از این میدان دوباره آغاز نشده است، چراکه کارکنان منتظر دستور ناک-شرکت ملی نفت این کشور- هستند.

سخنگوی یک گروه قبیله‌ای‌ که از ۸ دسامبر، کنترل این میدان نفتی با ظرفیت روزانه ۳۱۵ هزار بشکه‌ای را به همراه محافظان دولتی آن در دست گرفته است، گفت: دولت توافق کرده است که ظرف یک هفته که از ۲۲ دسامبر آغاز می‌شود، تقاضاهای ما را عملی کند.

محمد الحامد گفت: پس از به توافق رسیدن با فیض السراج، میدان نفتی الشراره دوباره بازگشایی خواهد شد. او گفت: ضروریاتی نظیر نقدینگی و سوخت از شنبه فراهم خواهند شد و سایر خواسته‌های ما هم ظرف ۴۵ روز اجرایی می‌شوند.

دولت لیبی پیش از این برای آرام کردن جنوبی‌ها که تا به حال نادیده گرفته شده بودند، اعلام کرد: صندوق توسعه به ارزش ۱ میلیارد دینار لیبی ( ۷۱۷ میلیون دلار) ایجاد خواهد شد.

افراد قبایل جنوبی، خواهان خدمات‌رسانی بهتر دولت هستند. این منطقه روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند؛ اما از تاسیسات ابتدایی‌ نظیر بیمارستان و الکتریسته محروم هستند.

هنوز مشخص نیست که شرکت ملی نفت لیبی که پیش از این معترضان را افراد نظامی خوانده بود، با توافق آنها برای بازگشایی این میدان موافقت کند یا خیر. این شرکت هنوز به درخواست رویترز برای ارائه توضیحات، پاسخی نداده است.