به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری بعدازظهر پنج‌شنبه در مجمع معلمان و اساتید قرآنی استان سمنان به میزبانی آموزش و پرورش استان بابیان اینکه یکی از حلقه‌های ارتباط اداره کل تبلیغات اسلامی باتربیت دینی نوجوانان جامعه، هیئات دینی و مذهبی دانش‌آموزی است، بیان کرد: دانش آموزان یکی از جوامع هدف سازمان هستند که درزمینهٔ صدور مجوز و همکاری با هیئت‌های دانش‌آموزی اقدامات خوبی در سطح استان صورت می‌گیرد.

وی بابیان اینکه در استان سمنان همچنین یک دبیرستان صدرا ویژه تربیت معارف اسلامی و دینی زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی فعالیت دارد، افزود: وجود یک مدرسه علوم دینی صدرا در استان البته چندان مناسب این جمعیت نیست چراکه استان‌های دیگر دارای بعضاً ۱۰ مدرسه علوم و معارف دینی صدرا هستند اما ما در استان توانسته‌ایم امکانات خوبی را برای همین یک مدرسه نیز فراهم کنیم و خروجی آن نیز به‌خوبی در حوزه علمیه و جامعه دیده می‌شود.

پژوهش امری ساختاری در آموزش‌وپرورش

مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان، در دیگر بخش سخنان خود، پژوهش را یک امر ساختاری در آموزش‌وپرورش دانست و تأکید کرد: پژوهش نباید با نگاه سطحی دیده شود چراکه دارای اهمیت است و می‌تواند تحولات خوبی را در جامعه اسلامی ایجاد کند لذا لازم است که به این موضوع بپردازیم.

شکری بابیان اینکه نظام پژوهشی آموزش‌وپرورش از توصیفی باید به کاربردی سوق پیدا کند، بیان داشت: فعالیت‌های پژوهش محور سبب تعمیق مطالعه می‌شود. نظام آموزشی کشور سابقاً حافظه محور بود و به حفظیات می‌پرداخت برای نیل از این امر و حرکت به سمت توسعه، نظام آموزشی کشور از زمینه حافظه محور به سمت توصیف محور حرکت کرد که نتایج خوبی را داشت اما امروز نیاز این است که بازهم این سیر توسعه‌یافته و به سمت نظام آموزشی کاربردی حرکت کنیم.

وی افزود: آنچه در کشورهای دیگر به آن پرداخته می‌شود این است که آموزش‌ها کاربردی هستند یعنی دانش آموزان از نوجوانی باکار و پژوهش آشنا می‌شوند لذا سند تحول آموزش‌وپرورش می‌بایست جدی گرفته شود و درزمینهٔ قرآن نیز همین‌گونه اصل مورد انتظار قرار دارد.

تقویت برنامه‌های قرآنی نیازمند همکاری بین دستگاهی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه امروز توقع ما از نظام آموزشی این است که به مسئله قرآن اهتمام بیشتری داده شود، گفت: درست است که امروز موضوعاتی مانند سواد مجازی، ورزش، زبان انگلیسی و ... تقدم پیداکرده اما نباید از سواد قرآنی در کنار سواد رسانه‌ای و ... غفلت کنیم.

شکری بابیان اینکه سال گذشته طرحی در شاهرود به‌عنوان آزمونه اجرا شد که در آن نفرات برتر رشته‌های قرآنی مدارس از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بازآموزی و سپس به مسابقات استانی اعزام شدند، بیان کرد: ۸۰ درصد جوایز به این دانش آموزان رسید و این امر نشان داد که بازآموزی قرآنی چقدر توانست اثرگذار باشد علاوه بر این طرح دیگری نیز سال گذشته با حضور اساتید اعزامی از قم در آموزش‌وپرورش با همکاری تبلیغات اسلامی برگزار شد که آن‌هم بازخورد خوبی داشت و علی‌ای‌حال تمام این موارد نشان می‌دهد می‌توان با همکاری بین دستگاهی اقدامات خوبی را درزمینهٔ قرآنی رقم زد.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان سال گذشته مقرر شد تا ۸۰۰ معلم قرآنی آموزش‌وپرورش استان را آموزش دهد اما همکاری لازم با این طرح نشد و ما به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً درزمینهٔ معلمان قرآنی ثبات وجود ندارد، ما نباید در نظام آموزشی‌مان بی‌سواد قرآنی داشته باشیم وقتی کسی از سیستم آموزشی فارغ‌التحصیلمی شود و نمی‌تواند قرآن را از رو بخواند این نشان می‌دهد که درزمینهٔ معلمان قرآنی نیز موفق نبوده‌ایم.

عدم سواد قرآنی ضعف بزرگی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه عدم سواد قرآنی ضعف بزرگی است، گفت: معلمان قرآنی در این زمینه نقش مهمی دارند و لذا این اداره کل آمادگی دارد که برای تمامی معلمان قرآنی استان دوره بازآموزی را به‌شرط ثبات آن معلم در پایه و درس قرآن برگزار کند.

شکری گفت: دوره تربیت‌معلم قرآنی، شیوه‌های تدریس نوین روخوانی و روان‌خوانی، روش‌های آموزشی، صدور گواهینامه و ... اقداماتی است که اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان می تواند به صورت رایگان در همکاری با آموزش و پرورش انجام دهد چرا که معتقدیم پرورش معلمان به ارتقای سواد قرآنی می انجامد.

وی با تاکید بر اینکه در نظام آموزشی مسائل تربیتی و اخلاقی کادر آموزش و پرورش، بسیار اهمیت دارد و امروز همه ما به این موضوعات نیاز داریم، افزود: در دهه ۶۰ همچنین شاهد بودیم که درس اخلاق برای معلمان و کارکنان دولت و ... توسط ائمه جمعه و جماعات برگزار می شد و در جامعه بسیار کمک کننده بود این امر اما امروز وجود ندارد و یا خیلی اندک است بالاخره معلم، مدیر، دبیر و ... نیز نیازمند مسائل اخلاقی و تربیتی هستند و لذا آموزش و پرورش استان در این زمینه نیز باید اهتمام داشته باشد.