مسببین احتمالی حادثه زاهدان تحت تعقیب قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

وقوع حادثه تلخ و تاسف بار آتش سوزی مدرسه اسوه زاهدان که منجر به جان باختن چهار نفر از دانش آموزان دختر کشورمان گردید، موجب اندوه و تاثر اینجانب شد.

بروز اینگونه حوادث تلخ، توجه هر چه بیشتر متولیان امر در ایمن سازی مدارس را ضروری می نماید.

ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این نوگلان درگذشته و مردم عزیز استان

ضروری است دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با جدیت و فوریت به پرونده این حادثه رسیدگی کرده و مسببین و مقصران احتمالی را تحت تعقیب قرار دهد و با هر مقام و مسئولی که در این زمینه سهل انگاری و کوتاهی کرده است، برخورد قاطع نماید.

همچنین مقتضی است دادستان محترم بعنوان مدعی العموم، آموزش و پرورش استان را ظرف مدت معینی مکلف به ایمن سازی کلیه مدارس نموده و

گزارش اقدامات انجام شده را به دادستانی کل کشور ارسال نماید.

محمد جعفر منتظری