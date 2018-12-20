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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

دستور دادستان کل کشور به دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان:

مسببین احتمالی حادثه زاهدان تحت تعقیب قرار گیرند

مسببین احتمالی حادثه زاهدان تحت تعقیب قرار گیرند

حجت الاسلام و المسلمین منتظری طی دستوری از دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خواست که به قید فوریت به پرونده درگذشت چهار دانش آموز حادثه آتش سوزی یک مرکز آموزشی رسیدگی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

وقوع حادثه تلخ و تاسف بار آتش سوزی مدرسه اسوه زاهدان که منجر به جان باختن چهار نفر از دانش آموزان دختر کشورمان گردید، موجب اندوه و تاثر اینجانب شد.

بروز اینگونه حوادث تلخ، توجه هر چه بیشتر متولیان امر در ایمن سازی مدارس را ضروری می نماید.

ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این نوگلان درگذشته و مردم عزیز استان
ضروری است دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با جدیت و فوریت به پرونده این حادثه رسیدگی کرده و مسببین و مقصران احتمالی را تحت تعقیب قرار دهد و با هر مقام و مسئولی که در این زمینه سهل انگاری و کوتاهی کرده است، برخورد قاطع نماید.

همچنین مقتضی است دادستان محترم بعنوان  مدعی العموم، آموزش و پرورش استان را ظرف مدت معینی مکلف به ایمن سازی کلیه مدارس نموده و
گزارش اقدامات انجام شده را به دادستانی کل کشور  ارسال نماید.

محمد جعفر منتظری

کد مطلب 4490830

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