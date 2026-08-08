به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل محبان قبل از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی که در سالن همایش جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد با تشریح مهمترین اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، گفت: توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات درمانی، افزایش توان امدادی و کسب رتبههای برتر کشوری از مهمترین دستاوردهای هلالاحمر استان بوده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی اظهار کرد: طی این مدت بیش از ۲۵ پروژه عمرانی شامل بازسازی، تکمیل و احداث پروژههای جدید به بهرهبرداری رسیده یا در دست اجرا قرار گرفته است. همچنین تعداد پایگاههای امداد و نجات استان از ۱۳ پایگاه به ۱۸ پایگاه افزایش یافته و چهار پایگاه دیگر نیز آماده آغاز عملیات اجرایی است.
محبان توجه به مناطق محروم و توسعه زیرساختها را از اولویتهای هلالاحمر استان عنوان کرد و افزود: در کنار توسعه زیرساختهای استانی، اقدامات مؤثری نیز در سطح ملی انجام شد که از جمله آن میتوان به راهاندازی و احیای مرکز آموزشهای تخصصی شمال شرق کشور اشاره کرد؛ مرکزی که نقش مهمی در آموزش و آمادهسازی نیروهای امدادی ایفا خواهد کرد و با تکمیل خوابگاه ۱۰۰ نفره، به یک مرکز استاندارد آموزشی تبدیل میشود.
وی با اشاره به پروژه استخر هلالاحمر خراسان شمالی گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود و پس از دو سال فعالیت متوقف شده بود، با حمایت مسئولان دوباره احیا شد و اکنون با حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و امیدواریم بهزودی به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل سابق هلالاحمر خراسان شمالی توسعه خدمات درمانی را از دیگر اقدامات مهم این مجموعه دانست و اظهار کرد: اگرچه هلالاحمر متولی اصلی درمان نیست، اما هر جا نیاز باشد بهعنوان معین نظام سلامت وارد عمل میشود. توسعه داروخانه تخصصی، راهاندازی خدمات شیمیدرمانی با همکاری بخش خصوصی، افتتاح آزمایشگاه و تکمیل زنجیره خدمات درمانی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
وی افزود: در سالهای اخیر بیش از ۶ هزار دوره آموزشی برگزار و تجهیزات درمانی و امدادی متعددی به مجموعه هلالاحمر استان افزوده شده است.
محبان با اشاره به موفقیتهای ملی هلالاحمر خراسان شمالی گفت: هدف ما کسب رتبه نبود، بلکه خدمت خالصانه به مردم و جلب رضایت خداوند بود، اما این تلاشها موجب شد استان در حوزههای مختلف از جمله سامانه ۱۴۰۳، تیمهای سگهای زندهیاب، طرح نوروزی، حوزه جوانان و فعالیتهای استانی، رتبههای برتر و ممتاز کشوری را کسب کند.
وی همچنین از جذب و آموزش گسترده نیروهای داوطلب خبر داد و گفت: در سال گذشته علاوه بر جذب اعضای جدید، آموزشهای تخصصی نیز ارائه شد و ظرفیت نیروی انسانی هلالاحمر استان به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
مدیرعامل سابق هلالاحمر خراسان شمالی با اشاره به حضور نیروهای استان در مأموریتهای ملی افزود: اعزام ۶۰۰ نفر به مشهد مقدس برای ارائه خدمات در مراسمهای ملی، اعزام ۱۷۰ نیروی درمانی به مأموریتهای مختلف و فعالیت در بیمارستانها و درمانگاههای صحرایی، بخشی از خدمات نیروهای استان در سالهای اخیر بوده است.
وی همچنین به اقدامات گسترده در حوزه حمایتهای معیشتی، کمکهزینههای درمان، توزیع بستههای معیشتی و اجرای برنامههای آموزشی اشاره کرد و گفت: حجم فعالیتهای انجامشده بسیار گسترده است و بیان همه آنها در این جلسه امکانپذیر نیست.
محبان در پایان با قدردانی از مسئولان کشوری، خواستار توجه بیشتر به خراسان شمالی شد و اظهار کرد: کارکنان و امدادگران هلالاحمر استان با وجود محدودیتها، عملکردی ممتاز داشتهاند و اگر اعتبارات و امکانات بیشتری به این استان اختصاص یابد، قطعاً منافع آن به کل جمعیت هلالاحمر کشور خواهد رسید.
وی همچنین برای مدیرعامل جدید هلالاحمر خراسان شمالی آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد روند توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات امدادی و درمانی استان با قدرت ادامه یابد.
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