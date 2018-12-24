نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سلسله پیشنشستهایی در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» برگزار میکند.
به همین منظور هجدهمین پیشنشست علمی در راستای همایش مذکور با موضوع نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه با همکاری پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می شود.
در این پیشنشست، حجتاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه به ارائه مطالب خود می پردازد.
این نشست امروز 3 دی ماه از ساعت 10:00 تا 12:00 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانشپژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار 15 خرداد، کوی شهید میثمی برگزار میشود.
همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در سال جاری توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.
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