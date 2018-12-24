به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان کارلوس کی روش در حالی خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا در امارات آماده می کنند که روزهای آرامی را شاهد نیستند و فضای اطراف تیم ملی را ملتهب می بینند.

پس از آنکه تیم ملی فوتبال ایران در بیست و یکمین دوره رقابتهای جام جهانی نتایج آبرومندی کسب کرد اما بازهم مثل ادوار گذشته نتوانست از گروه خود صعود کند، انتظارات از این تیم برای رسیدن به عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا بالا رفت.

در واقع علاقمندان و اهالی فوتبال به درستی از کارلوس کی روش انتظار دارند پس از هشت سال حضور در ایران و شناخت کامل از بازیکنان و سایر عوامل، طلسم 42 ساله قهرمان نشده ایران در آسیا را بشکند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی که تا چند روز پیش حضور در فینال و قهرمانی در آسیا را به عنوان رویای خود و شاگردانش می دانست، در اظهار نظری بدموقع نظرش را تغییر داد و اعلام کرد حضور در نیمه نهایی رویای او است.

همین اظهار نظر موجی از انتقادات را به درستی علیه سرمربی تیم ملی به راه انداخت. هر چند کی روش هنوز در مورد این تغییر موضع اظهار نظری نداشته است اما در این مورد باید حق را به منتقدان داد چرا که حضور در نیمه نهایی نه تنها برای تیم ملی ایران رویا نیست بلکه اتفاقی است که در ادوار گذشته بارها رخ داده اما افتخاری برای فوتبال ایران به همراه نداشته است.

با انتقادات درستی که از این اظهار نظر کی روش صورت گرفت، فضای پیرامون اطراف تیم ملی ناآرامتر از قبل شده است. این درحالی است که زمان اندکی تا شروع مسابقات در جام ملت ها باقی مانده و همه کسانی که موفقیت و سربلندی ایران را می خواهند باید تمرکزشان را روی تیم ملی بگذارند.

به نظر می رسد حالا هر دو طرف درگیر در این ماجرا بهانه برای تخریب طرف مقابل با کسب هر نتیجه ای در جام ملت ها را دارند اما در شرایط فعلی سکوت می تواند بهترین هدیه به تیم ملی باشد تا ملی پوشان با آرامش و تمرکز بیشتری خود را برای حضور در میدان بزرگ و مهم جام ملت های آسیا آماده کنند.