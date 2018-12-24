شناسایی ۴۴تبعه خارجی مبتلا به مالاریا در شیراز

دکتر مصطفی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ هزار نفر جهت شناسایی بیماری مالاریا بیمار یابی ونمونه گیری شده اند، گفت: ازاین تعداد تنها ۴۴ نفر مبتلا به این بیماری بوده که این افرادتبعه کشور افغانستان بوده و در کشور خودشان مبتلا ودر شیراز شناسایی شدند.

وی ضمن تائید عدم انتقال این بیماری در فارس اظهارداشت: طی ۱۰ سال گذشته تاکنون آمارابتلا به این بیماری در فارس به آمار صفر نزدیک شده است.

مدیر گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز توضیح داد: البته افرادی که مبتلایانی شناسایی شده اند اتباع خارجی و عمدتا از کشور افغانستان هستند که در شیراز شناسایی ودرمان شدند.

وی بیان کرد: هفت گونه پشه ناقل بیماری در کشور وجود دارد که پنج مورد آن در شهرهای جنوبی استان گزارش شده واین دلیل بر وجود بیماری در منطقه محسوب نمی شود زیرا پشه مالاریا به تنهایی نمی تواند بیماری را انتقال دهد.

ابراهیمی منبع اولیه ورود مالاریا به ایران را همسایه‌های شرقی کشور بویژه افغانستان عنوان کرد و گفت: موارد ثانوی بیماری مالاریا از طریق نیش پشه به دیگران منتقل می‌شود

مدیر گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیرازاظهارداشت، تشخیص و درمان مالاریا در تمام واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی به طور رایگان انجام می‌شود.

این مقام مسئول یادآور شد: به تصویب برنامه حذف مالاریا و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق در جهان در زمینه رسیدن به حذف مالاریا به شمار می رود.

ابراهیمی در خصوص نشانه‌های بیماری مالاریا گفت: این بیماری در ابتدا با نشانه‌های مقدماتی نظیر احساس درد در عضلات، سر درد، تهوع و استفراغ، تب طولانی مدت ظاهر ودرمان آن در کمتر از سه روز انجام می شود.

مدیر گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزکشی شیراز گفت: انگل مالاریا توسط پشه ‌ای به نام آنوفل به انسان منتقل می ‌شود.

وی تاکید کرد: مهاجرین افغانی که از مناطق مالاریا خیز به استان مراجعه می‌کنند باید مورد آزمایش قرار گیرند همچنین مهمترین راهکار مقابله با این بیماری شناسایی به موقع درمان مناسب وبه موقع بیماری است.