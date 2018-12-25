سه گانه پرهزینه در نظام درمان کشور/ضرورت مدیریت تزریق خون

علی اکبر پورفتح اله، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت مدیریت هزینه های سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم تاکید کرد و گفت: مهم ترین تکلیف ما این است که بتوانم تا جایی که امکان دارد، هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت نشود.

وی، از کم خونی، خونریزی و انتقال خون، به عنوان سه گانه پر هزینه در نظام درمان یاد کرد و افزود: اگر بتوانیم این سه گانه را مدیریت کنیم، در هزینه ها صرفه جویی می شود.

پورفتح اله با اشاره به راه اندازی نظام مدیریت خون بیمار و برنامه های کاهش تزریق خون به بیماران در بیمارستان ها، گفت: باید یاد بگیریم که خونریزی در بیمارستان ها را به حداقل برسانیم و بعد در تزریق خون به بیماران، ملاحظات بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: از همین رو، لازم است بیمارستان ها و مراکز درمانی نسبت به گزارش های دقیق عوارض تزریق خون در نمونه های مختلفی از بیماران تلاش کنند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون، تاکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارائه گزارش های دقیق از عوارض تزریق خون در بیمارستان ها، دلیلی بر ضعف پزشکان و یا بیمارستان ها نیست که بخواهند از ارسال چنین گزارش هایی به سازمان انتقال خون کوتاهی کنند.

وی با نقش جراح در اتاق عمل، ادامه داد: آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد مدت زمان بستری افرادی که به آنها خون تزریق می شود بیشتر از دیگر بیماران است و عفونت های بیمارستانی در دریافت کنندگان خون، ۵ برابر بیشتر از سایر بیماران است.