تولیت آستان قدس رضوی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح سه شنبه در پی در گذشت آیت الله هاشمی شاهرودی در پیامی رحلت یار امام و رهبری را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:خبر ارتحال فقیه مجاهد و فرزانه، شاگرد مکتب حضرت امام خمینی(ره) و یار صدّیق رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت استاد آیت الله هاشمی شاهرودی (طاب ثراه) را در کمال تأسف و تأثر دریافت کردم.

با فقدان آن فقیه کم‌نظیر، حوزه‌های علمیه یکی از استوانه‌های علمی و تحقیقی خود را از دست داد و نظام اسلامی از نعمت اندیشمندی بصیر و اخلاق مداری انقلابی محروم شد. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی با تمسک به سیره اجداد طاهرینش و در ادامه راه اساتید مجاهدش حضرت امام خمینی(ره) و شهید بزرگوار حضرت آیت الله سیدمحمدباقر صدر (ره)، به معنی واقعی کلمه جامع بین علم و عمل بود.

مبارزه با عوامل استکبار جهانی در منطقه همچون رژیم صدّامی، تلاش برای استحکام مبانی نظری نظام اسلامی، مجاهدت و خدمات در دستگاه قضایی و جدّ و جهد علمی و فقهی آن بزرگوار در خاطر نظام اسلامی، مردم و حوزه‌های علمیه ماندگار خواهد بود.

اینجانب مصیبت وارده را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، خانواده، بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به حوزه‌های علمیه و مردم قدرشناس ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال علوّ درجات را برای آن مرحوم مسألت می کنم.

