۴ دی ۱۴۰۴، ۰:۵۲

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی در قم برگزار شد

قم- مراسم هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت هفتمین سالگرد ارتحال آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در حسینیه مرکز فقهی آیت الله هاشمی شاهرودی در قم برگزار شد و جمعی از علما، استادان حوزه علمیه، مسئولان و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور یافتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه یاد و نام این عالم برجسته را گرامی داشتند و جایگاه علمی و فقهی او را ارج نهادند.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین، آیت الله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی خمینی در این آئین حضور داشتند.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی نظری منفرد، استاد حوزه علمیه قم در این مراسم در سخنانی گفت: نقش آیت‌الله شاهرودی در توسعه فقه حکومتی، تربیت شاگردان برجسته حوزه و هدایت پژوهش‌های دینی همواره برجسته بود و تلاش‌های وی در نهادینه کردن عدالت، اخلاق و انسجام اجتماعی در جامعه شایسته تحسین است.

وی افزود: آیت‌الله شاهرودی با مدیریت قوه قضائیه و تألیف آثار علمی متعدد، به الگویی کامل علمی و اجتماعی تبدیل شد و آثار و خدمات او تا امروز الهام‌بخش طلاب و پژوهشگران حوزه است.

نظری منفرد همچنین به خاطرات خود از تعامل‌های علمی و اجتماعی آن مرحوم اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح علمی حوزه‌های علمیه، تربیت نسلی از روحانیان متعهد و متخصص و حضور فعال در مسائل علمی و فرهنگی بین‌المللی از شاخصه‌های بارز زندگی آیت‌الله شاهرودی بود که تداوم این راه، وظیفه‌ای همگانی است.

