به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب «ماندن در وضعیت آخر» و «مرشد و مارگاریتا» به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ‌های بیست‌وهشتم و بیست‌ویکم رسیده‌اند.

«مرشد و مارگاریتا» رمان مشهور میخائیل بولگاکف نویسنده روس است که اولین چاپ ترجمه‌اش به‌قلم عباس میلانی در سال ۶۲ چاپ شد. این ترجمه حالا به چاپ بیست و یکم رسیده است.

این کتاب یکی از مشهورترین و مهم‌ترین آثار ادبیات روسیه محسوب می‌شود که ۲۵ سال پس از درگذشت نویسنده‌اش اجازه چاپ گرفت و منتشر شد. با گذشت یک شب از چاپ این کتاب، ۳۰۰ هزار نسخه از آن به فروش رفت. زمان درگذشت بولگاکف جز همسر و تعدادی از دوستان نزدیک‌اش کسی از وجود این رمان خبر نداشت. بولگاکف ۱۳ سال پایانی عمر خود را صرف نوشتن این کتاب کرد.

پس از چاپ کتاب و فروش یک‌شبه نسخه‌های آن، هر جلد «مرشد و مارگاریتا» چندبرابر قیمت به‌فروش می‌رفت. این رمان که به خیلی از زبان‌ها ترجمه شده، ۳ داستان موازی دارد که درباره سفر شیطان به مسکو، داستان پیلاطس، فرماندار رومی و به صلیب‌کشیدن مسیح و عشق مرشد و مارگریتا هستند.

چاپ بیست و یکم این کتاب با ۴۴۳ صفحه و قیمت ۴۴ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب «ماندن در وضعیت آخر» هم نوشته مشترک امی.ب.هریس و تامس.ای.هریس است که سال ۶۵ با ترجمه اسماعیل فصیح چاپ شد.

این کتاب دربرگیرنده پاسخ پژوهش‌های ۳۰ ساله تامس.ای.هریس به‌عنوان یک روانپزشک است که پس از چاپ، جریان و شور و هیجانی به‌راه انداخت. در نتیجه نامه‌های زیادی به‌دست این مولف رسید که نشان از بازخوردهای مثبت نسبت به این کتاب بودند.

چاپ بیست و هشتم این کتاب هم با ۳۸۴ صفحه و قیمت ۴۲ هزار تومان وارد بازار شده است.