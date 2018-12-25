به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح سهشنبه در نشست با بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان گناوه اظهار داشت: همواره خود را مدیون بزرگواری و لطف بازنشستگان میدانم و تمامی اقدامات لازم را در بهبود شرایط بازنشستگان انجام خواهم داد و همچنین از نظرات پیشنهادات و تجربیات شما عزیزان استفاده و استقبال خواهم کرد.
وی افزود: تکریم از معلم باید وجود داشته باشد چه معلمی که هنوز سر کلاس درس است و چه معلمی که بازنشسته شده است و احترام به معلمان در هر شرایطی باید وجود داشته باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: کانون بازنشستگان مظهر اخلاق، تجربه، فداکاری و مطالبهگری است و مطالبهگری حقی برای همه مردم است.
وی تصریح کرد: مناطق کمتر توسعه یافته در جنگ متاسفانه شامل حال همه فرهنگیان نشد و این به خاطر صرفه جویی دولت و دولت های قبل در احکام است و این منصفانه نیست.
وی بیان کرد: آمادگی پیگیری این مطالبه را همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دارم چرا احکام دیگر ادارات از اول فروردین ماه زده شده است و احکام فرهنگیان از اول شهریورماه و این یک تبعیض و دوگانگی است.
کرمی بیان داشت: بازنشستگان مدارس استثنایی که مشکل احکام دارند در گناوه سه نفر در استان ۱۶ نفر و در کشور هزار و ۵۰۰ نفر هستند و ما پیگیر مشکلات این عزیزان نیز هستیم.
لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان
امرالله جانفزا مسئول کانون بازنشستگان آموزش و پرورش گناوه در این نشست گفت: کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان گناوه دارای ۶۷۰ نفر بازنشسته فرهنگی و ۷۵ خانواده متوفی است که سالانه سفرهای زیارتی و سیاحتی را برای آنها در نظر می گیریم.
وی افزود: مدیرکل آموزش و پرورش استان و اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش گناوه در همه کارها در کنار ما هستند و از هیچ کمکی برای بازنشستگان دریغ نمی کنند که جا دارد به نمایندگی از تمامی بازنشستگان از آنها سپاسگزاری کنم.
مسئول کانون بازنشستگان فرهنگی آموزش و پرورش گناوه اظهار داشت: درخواست همسان سازی حقوق بازنشستگان را داریم بعضی از حقوق ها کفاف زندگی همکاران را نمی کند و همچنین بیمه ها برای ما ناکارآمد هستند.
پرداخت حق اولاد چهارم
داریوش کشتکار مسئول صندوق بازنشستگان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی ما تفاوت ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ لازم است.
وی افزود: ۲۰۴ نماینده مجلس بیانیهای را در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان دادهاند.
وی اظهار داشت: فرزند چهارم بازنشستگان در سال ۹۸ شامل حق اولاد خواهد شد و باید پرداخت شود.
نظر شما