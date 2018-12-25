زمان برگزاری نخستین جشنواره تئاتر «اکبر رادی» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی که قرار بود از ۱۸ دی ماه جاری فعالیت خود را آغاز کند به دلیل همزمانی با بخش نمایشنامه خوانی سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر فجر که از ۲۲ تا ۲۸ دی ماه برگزار می شود، با هدف استفاده هنرمندان، دانشجویان و عموم علاقه مندان از هر ۲ رخداد مورد اشاره با تصمیم شورای سیاستگذاری به ۱۴ دی ماه ۹۷ موکول و از این رو تاریخ جدید نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه سال جاری تعیین شد.

ستاد اجرایی دبیرخانه این جشنواره، فعالیت های اداری خود را برای انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جشنواره در تاریخ جدید آغاز کرده اند و طبق اعلام دبیرخانه این جشنواره، تقویم برگزاری بخش های گوناگون نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی به شرح زیر تغییر یافته است:

الف) ۱۴ دی ماه ۹۷ آیین گشایش نمایشگاه «لبخند باشکوه آقای رادی» از ساعت ۱۶ با حضور هنرمندان تئاتر و تجسمی، مدیران فرهنگی و نمایندگان رسانه های جمعی

ب) ۱۵ تا ۲۱ دی ماه ۹۷ آثار بخش نمایشنامه خوانی و مونولوگ

ج) نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی

د) ۱۶ دی ماه ۹۷ سمینار مقالات رادی شناسی از ساعت ۱۰ تا ۱۵

و) ۱۸ دی ماه ۹۷ برگزاری بخش جنبی جشنواره شامل کارگاه های نمایشنامه نویسی و کارگردانی و رونمایی از آثار منتشر نشده اکبر رادی از ساعت ۱۰ تا ۱۵:۳۰

همچنین روز شنبه ۲۲ دی ماه ۹۷ نیز آیین پایانی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی برگزار می شود.