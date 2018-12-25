به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی مدیرعامل به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» در بخش های مختلفی برگزار می شود.

وی افزود: تجربه برگزاری مسابقه ملی کتابخوانی «دعبل و زلفا» و استقبال مردمی از این مسابقه سبب شد، انتشارات آستان قدس رضوی در آستانه چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف ترویج کتابخوانی، افزایش سرانه مطالعه و آشنایی نسل جوان با فرهنگ انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری اقدام به برگزاری پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» کند. این پویش مطالعاتی در سه بخش برگزار می‌شود. پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» از نهم دی و همزمان با روز (بصیرت و میثاق امت با ولایت) آغاز و تا ۱۲ فروردین ماه سال ۹۸ و همزمان با روز (جمهوری اسلامی ایران) ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل به‌نشر ادامه داد: پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» برگرفته از آثار با موضوع رمان‌های انقلابی به‌نشر، مشوقی برای آشنایی نسل چهارم با ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند. امیدوارم برگزاری این پویش مطالعاتی بتواند داشته‌ها و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر را برای نسل جوان تببین کند.

به گفته مدیرعامل به‌نشر در بخش نخست این پویش مطالعاتی سه رُمان انقلاب از سه نویسنده شامل کتاب های «خلوت مدیر» نوشته علی اکبر والایی؛ «تیغ و تاج» اثر مصطفی جمشیدی و «آدم های غلط» نوشته حسن احمدی از آثار منتشر شده در سال ۹۷ به‌عنوان منابع پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» انتخاب شده‌اند. علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند با خرید یکی از سه اثر یادشده و مطالعه دقیق آنها پاسخ سوالات را به همراه کد انحصاری قرعه کشی به سامانه ۳۰۰۰۳۲۰۹ پیامک و در قرعه کشی پایانی شرکت کنند.

جوایز این بخش شامل یک هدیه ویژه به ارزش ۱۰۰میلیون ریال و هشت جایزه پنج میلیون ریالی است. این رمان‌ها با تخفیف ویژه و به قیمت کمتر از پشت جلد در این پویش مطالعاتی عرضه می‌شوند.

بخش دوم با معرفی آثار انقلابی در فضای مجازی

سعیدی با اشاره به بخش دوم این مسابقه که شامل معرفی آثار انقلابی از بسته پیشنهادی بیش از ۴۰ کتاب انقلابی «به‌نشر» و «انتشارات انقلاب اسلامی» در گروه‌های سنی عمومی و کودک و نوجوان است، گفت: در این بخش آثار معرفی شده می بایست در قالب عکس کتاب و بهترین بخش اثر از نظر مخاطب در صفحات شخصی فضای مجازی به همراه تگ صفحه «بهترین های نشر» behtarinhaey_nasher با برچسب #در_هوای_انقلاب منتشر شود.

مدیرعامل به‌نشر با بیان اینکه در این بخش منحصرا نیاز به خرید کتاب وجود ندارد، گفت: در بخش دوم این پویش، انتشار عکس به همراه قسمتی از متن کتاب در صفحات شخصی فضای مجازی ضروری است، لذا علاقه مندان به کتابخوانی اگر پیش از این اثر را خریداری، در کتابفروشی ها یا کتابخانه ها مطالعه کرده و یا اینکه از دوستان و اقوام به امانت گرفته باشند، می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

وی تاثیر فضای مجازی را در شکل‌گیری هویت اجتماعی افراد به ویژه نسل جوان امروز، از جمله نیازهای ایجاد بخش دوم پویش مطالعاتی«در هوای انقلاب» دانست و گفت: انتقال مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی در قالب کتاب به عنوان بخش گمشده‌ای از فضای مجازی می‌تواند به شکل‌دهی صحیح و موثر مفاهیم ارزشی در فضای مجازی کمک کند. جوایز هفتگی بخش دوم پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» ۴۰ جایزه یک میلیون ریالی است که این جوایز در ۱۰ هفته شامل هر هفته چهار جایزه یک میلیون ریالی برای بهترین مطالب به برگزیدگان اعطا می‌شود.

معرفی آثار برتر انقلاب توسط شخصیت ها در فضای مجازی

سعیدی بخش سوم پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» را معرفی آثار برتر انقلاب توسط شخصیت ها و گروه های مرجع و رسانه‌ای در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و با توجه به نفوذ گروه‌های مرجع در میان نوجوانان و جوانان، تصمیم گرفته شد در بخشی از پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب» از افراد سرشناس و مطرح انقلابی کمک گرفته تا در تبلیغ و ترویج کتابخوانی در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کنند. امسال به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، جشن رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب جدید به‌نشر را با موضوع انقلاب اسلامی برگزار خواهیم کرد.