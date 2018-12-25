تست کنترل وضعیت ماهواره «پیام» با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: امروز بازدیدی از مراحل تست های فرآیند تحویل گیری ماهواره «پیام» دانشگاه امیرکبیر داشتم و از نزدیک شاهد تلاش بی‌دریغ و خستگی ناپذیر جوانان متخصص، خلاق و پرتلاشی بودم که ثابت کرده اند هیچ محدودیتی نمی تواند جلوی پیشرفت آنها را بگیرد.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: امروز نیز تست های کالیبراسیون نهایی سنسورها و عملگرهای زیرسامانه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره «پیام» با موفقیت انجام شد و بسیار خوشحالم که هنگام کسب این موفقیت در کنار تیم سخت کوش این پروژه بودم.

در راستای تست های فرآیند تحویل گیری این ماهواره، براری هفته پیش نیز از موفقیت تست تعیین مرکز جرم این ماهواره با دقت بالا خبر داد.

هفته گذشته وزیر ارتباطات هم از اتمام فرآیند تست ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر و تحویل آن به سازمان فضایی ایران طی هفته جاری خبر داد.

ارتفاع مداری طراحی شده برای ماهواره «پیام امیرکبیر» ۵۰۰ کیلومتر است و تصاویری با دقت ۴۵ متر ارسال می‌کند و حدود سه سال در مدار زمین باقی خواهد ماند.

در طول طراحی و ساخت ماهواره «پیام» امیرکبیر و ایستگاه های زمینی آن از تخصص بیش از ۶ دانشکده تخصصی بهره گرفته شده و بیش از ۱۱۰ نفر شامل اساتید و نیروهای متخصص، در این پروژه حضور داشته اند.

۶ گذر از پهنه ایران در هر روز و جرم ۱۰۰ کیلوگرم از دیگر ویژگی های ماهواره «پیام» است که بررسی پوشش گیاهی، بهبود پایش گرد وغبار، حریق و اراضی کشاورزی، در کنار ذخیره و ارسال داده و نیز اندازه گیری تشعشعات فضایی با هدف بررسی اثر پرتوهای کیهانی بر عملکرد ماهواره، ازجمله ماموریت های آن به حساب می آید.