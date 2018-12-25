تعریف پروژه ها بر اساس اولویت های مردم و توزیع عادلانه اعتبارات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شجاعی در شورای اداری شهرستان مانه و سملقان اظهار کرد: اولویت های هر منطقه را باید مردم و نمایندگان آن ها در شوراها و بخش خصوصی بگویند.

شجاعی با اشاره به خدمات فراوان نظام جمهوری اسلامی و دولت که به رشد شاخص های توسعه منجر شده است، در عین حال خدمات ارائه شده به مردم را کافی ندانست و تصریح کرد: مسائلی مثل تحریم ها یا نوسان قیمت ها نباید بهانه ای برای خدمات دهی کمتر به مردم باشد و مدیر درواقع کسی است که با تدبیر خود بتواند در همین شرایط خدمات حداکثری به مردم ارائه کند.

وی ادامه داد: هر مسئول در حوزه کاری خودش با توجه به ابلاغ دریافتی و تعهدی که در قبال مردم دارد، مسئولیت صفر تا صد کارها را بر عهده دارد و نباید برای حل مشکلات مربوط به حوزه کاری خود منتظر کسی دیگر باشد.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین از مدیران و نخبگان شهرستان ها خواست نظرات خود درباره سند توسعه را ارائه دهند تا اصلاح شود و لزوم اهمیت قائل شدن برای مزیت های نسبی هر منطقه را نیز یادآور شد.

شجاعی پس از شنیدن دغدغه های فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست با اذعان به این که وضعیت بروکراسی اداری در استان مطلوب نیست و به مانعی در برابر حرکت بخش خصوصی تبدیل شده است، تاکید کرد: فرمانداران و روسای ادارات باید فضای حضور بخش خصوصی و رغبت آنان به سرمایه گذاری را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در هر شهرستان اولویت با طرح های بالای ۹۰ درصد پیشرفت و پروژه هایی است که مردم بیشتری از آن بهره می گیرند.

وی همچنین با اشاره به بازدید سرزده خود از بیمارستان پورسینای شهر آشخانه، توسعه بیمارستان و خدمات مراکز درمانی شهرستان و افزایش شمار پزشکان ارائه دهنده خدمت در این بیمارستان را نیاز ضروری مردم دانست و خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی دستور داد، پیگیری جدی در این باره داشته باشد.

استاندار با ابراز ناخرسندی از وجود معوقات کارگری در برخی شرکت های فعال در شهرستان، فرماندار را مسئول پیگیری حقوق معوق کارگران دانست و از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیران کل اجرایی، فرمانداران و شهرداران استان خواست، پیش از اجرای طرح های جدید یا پرداخت مطالبات پیمانکاران، از پرداخت شدن حقوق کارگران اطمینان یابند.