کنگره شهدا گامی موثر در حراست از ویژگی ‌های فرهنگی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی کنگره پنج هزار و ۴۰۰ شهید استان کردستان، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب انتظار ویژه ای از مردم کردستان در راستای حراست از آرمان‌ های شهدا و یاد و خاطره آنان دارند و در همین راستا کنگره پنج هزار و ۴۰۰ شهید کردستان، کار فاخر و برجسته فرهنگی است که در سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان برگزار می‌ شود.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی پنج هزار و ۴۰۰ شهید کردستان در سال آینده، افزود: کردستان تنها استان کشور است که دو کنگره ملی شهدا در آن برگزار می شود و بعد از کنگره پیشمرگان مسلمان کرد که سال ٩٤ انجام شد، مجموعه اقداماتی را طی این سه سال انجام داده ایم تا کنگره پنج هزار و ٤٠٠ شهید نیز در بالاترین سطح و در شأن شهدای گرانقدر ایران اسلامی و کردستان برگزار شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان ادامه داد: این کار فاخر فرهنگی در سالروز سفر رهبری به کردستان برگزار می شود و انتظار داریم تمامی دستگاه های اجرایی استان بنا بر دینی که در قبال شهدا به گردن دارند تمام توان خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر کنگره پنج هزار و ٤٠٠ شهید کردستان به کار گیرند.

رجبی یادآور شد: فعالیت ها برای گرامیداشت شهدا در استان فرهنگی کردستان در تراز مجاهدت شهیدان نبوده و با توجه به اینکه کردستان سرزمین مجاهدت ‌های خاموش و ایثارگری ها است، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا این ویژگی به نسل‌ های آینده انقلاب منتقل شود.

وی ضمن تاکید بر ادامه راه شهدا در جامعه به عنوان یکی از اولویت های اصلی، افزود: انتظار می رود که از تمامی ظرفیت های در اختیار استان کردستان برای برگزاری هر چه بهتر کنگره ۵۴۰۰ شهید بهره برداری شود و در این راستا ادارات و سازمان های دولتی هم باید از اعتبارات در اختیار خود در این مسیر بهره برداری کنند.

در ادامه این نشست شماری از مسئولان کمیته های تخصصی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان نیز به ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در آستانه برگزاری این رویداد مهم در سطح استان پرداختند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان و فرمانداران شماری از شهرستان های استان نیز گزارش های در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری این کنگره ملی را اعلام کردند.