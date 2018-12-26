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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۲

دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با حادثه دانشگاه آزاد

دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با حادثه دانشگاه آزاد

آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت تعدادی از دانشجویان را به خانواده آنان و ملت شریف ایران تسلیت گفت و از دادستان کل خواست در رسیدگی سریع به پرونده نظارت لازم را به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:


بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون


وقوع حادثه تلخ و تاسف بار واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از دانشجویان عزیزمان گردید، موجب اندوه و تاثر اینجانب شد.
این حادثه تلخ و غم انگیز ضرورت توجه بیش از پیش را از سوی متولیان امر نشان می دهد.
ضمن عرض تسلیت به خانواده های مصیبت دیده و آرزوی سلامتی برای مجروحان این حادثه و تسلیت به مردم شریف ایران از درگاه خداوند منان برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
ضروری است دادستان کل کشور نظارت لازم را در رسیدگی سریع به پرونده حادثه بعمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.


   صادق آملی لاریجانی
                                                                                                                                

کد مطلب 4495722

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    نظرات

    • شاکی متضرر و نا امید IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
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      پاسخ
      یه دستوری هم به شورای حل اختلاف گیشا بدید که سر مسائل روشن و قانونی چند سال اطاله دادرسی نکنن.

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