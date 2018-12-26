دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با حادثه دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون



وقوع حادثه تلخ و تاسف بار واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از دانشجویان عزیزمان گردید، موجب اندوه و تاثر اینجانب شد.

این حادثه تلخ و غم انگیز ضرورت توجه بیش از پیش را از سوی متولیان امر نشان می دهد.

ضمن عرض تسلیت به خانواده های مصیبت دیده و آرزوی سلامتی برای مجروحان این حادثه و تسلیت به مردم شریف ایران از درگاه خداوند منان برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

ضروری است دادستان کل کشور نظارت لازم را در رسیدگی سریع به پرونده حادثه بعمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.



صادق آملی لاریجانی

