به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیتالله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران گفت: رحلت آیتالله هاشمی شاهرودی ثلمه بزرگی به انقلاب و نظام وارد کرد.
وی افزود: آیت الله هاشمی شاهرودی خدمتگزار صادق، یار صدیق امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب بود.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه آیتالله هاشمی شاهرودی تا آخرین روزهای عمر شریف خود همواره در حال مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بود، خاطرنشان کرد: ایشان یک انسان ولایتمدار، دشمن شناس و دشمنستیز بود.
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