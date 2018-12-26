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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۶

سردار شکارچی در جمع خبرنگاران:

آیت‌الله هاشمی شاهرودی دشمن شناس و دشمن ستیز بود

آیت‌الله هاشمی شاهرودی دشمن شناس و دشمن ستیز بود

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی شاهرودی تا آخرین روزهای عمر خود همواره در حال مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بود، گفت: وی یک انسان ولایتمدار و دشمن شناس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران گفت: رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی ثلمه‌ بزرگی به انقلاب و نظام وارد کرد.

وی افزود: آیت الله هاشمی شاهرودی خدمتگزار صادق، یار صدیق امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی شاهرودی تا آخرین روزهای عمر شریف خود همواره در حال مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بود، خاطرنشان کرد: ایشان یک انسان ولایتمدار، دشمن شناس و دشمن‌ستیز بود.

کد مطلب 4495784
هادی رضایی

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