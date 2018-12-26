مناظره زاویه با موضوع «آموزش و پرورش ایران و آزمون عدالت آموزشی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مناظره این هفته «زاویه» با موضوع «آموزش و پرورش ایران و آزمون عدالت آموزشی» و با حضور حجتالاسلام علی ذوعلم، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمود مهرمحمدی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران، چهارشنبه ۵ دیماه ساعت ۲۱ بر روی آنتن شبکه ۴ سیما خواهد رفت.
با توجه به اینکه تأمین آموزش رایگان یکی از وظایف حاکمیت و بهعنوان یکی از حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی برای شهروندان در جامعۀ اسلامی است, امروزه آموزش عالی و دانشگاههای دولتی، بیگمان یکی از موفقترین بخشهای نظام اسلامی است که با سیاستگذاریهای مناسب توانسته از طرفی مقصد مستعدترین جوانان جویای تحصیل در کشور باشد و از طرف دیگر مشارکتهای مردمی و حامیان مالی خوبی برای رشد و بالندگی آحاد جوانان ایرانی فراهم آورد. درحالیکه این اتفاق در آموزش عمومی در کشور کاملاً برعکس است!
متأسفانه در آموزش و پرورش، بخش دولتی عموماً بسیار ناکارآمد و بیکیفیت است و حتی وقتی در برههای تصمیم بر این شد که لاجرم باید از کمکهای مردم برای توسعۀ کیفیت آموزش رسمی و عمومی بهرهمند شد, این سیاست منجر شد به تأسیس مدارس غیرانتفاعی و بعدها با تغییر عنوان تبدیل به مدارس غیردولتی شد! همزمان و علاوه بر آن، انواع آموزشهای در سایه و آموزشگاههای کنکور و کتابهای کمکدرسی در جامعه شیوع پیدا کرد و از نگاه کارشناسان آثار زیانباری برجای گذاشت.
مسئلۀ اصلی عدالت آموزشی فقط انتقاد به چند صد مدرسۀ غیردولتی و چند ده مؤسسۀ آموزشی نیست، بلکه توجه به لوازم ساختاری و مدیریتی و مالی برای تأمین بهترین و با کیفیتترین آموزش و پرورش برای بیش از ۱۳میلیون دانشآموز ایرانی است.
از این رو مجله زاویه این هفته با موضوع «آموزش و پرورش ایران و آزمون عدالت آموزشی» میزبان حجتالاسلام علی ذوعلم، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمود مهرمحمدی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران خواهد بود.
گفتنی است برنامه «زاویه» به تهیهکنندگی علی خواجه و با اجرای حبیبالله رحیمپور هر هفته چهارشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
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