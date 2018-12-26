به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع نقد فرهنگی نمایش خود در رسانه‌های اجتماعی از وبلاگ تا اینستاگرام با حضور امیدعلی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه سوره و سخنگوی انجمن ملی سواد رسانه ایران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

مسعودی ابتدای این برنامه با اشاره به مفهوم واژه خود گفت: امروزه نمایش خود، ناشی از جهان صنعتی‌شده و جهانی است که در آن تبلیغات و ارائه در پذیرش ما توسط دیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آثار ادبی ما به‌ویژه شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی و دیوان حافظ به مسئله خود توجه زیادی دارند. در حقیقت تشخصی که این آثار به عناصر و موجودات می‌دهند نشان‌دهنده توجه عمیق ادبیات ما به مسئله خود است.

وی افزود: وقتی فردی خود را در خودروی لوکس به نمایش می‌گذارد، از نظر هستی‌شناسی یعنی این فرد به سمت دنیای مادی سوق پیدا کرده است. این در حالی‌ است که از منظر اسلام، غایت انسان، رسیدن به تعالی و خداوند است. مسئله اینجاست هدف هنرمند و یا ورزشکاری که در فضای مجازی مطلبی را به نمایش می‌گذارد ارائه یک الگوی آرمانی از یک جامعه اسلامی است یا چیزی دیگر. متأسفانه گاهی مواقع هنرمندان و ستاره‌های سینما در شرایط بحرانی سلفی های خود را در اینستاگرام منتشر می کنند و فالوور ها هم به شدت آنها را تایید می کنند باید دید هدف دو طرف از این کار چیست، به ویژه در زمانی که هنجارشکنی می شود.

سخنگوی انجمن ملی سواد رسانه ایران در ادامه گفت: سواد رسانه ای باید در خدمت مبناهای ما باشد. سواد رسانه ای یعنی همه اطلاعات و عکس ها و مسائل زندگی مان را در اینستاگرام و فضای مجازی به اشتراک نگذاریم. معتقدم آزادی و گفتگو باید وجود داشته باشد اما افراط در آن غلط است. در سواد رسانه ای، مبحث فقه رسانه مطرح می شود. ما به عنوان مسلمان باید حریم خود را حفظ کنیم. رسانه های مجازی متعلق به شرکت های بزرگی هستند و بنابراین اطلاعات ما خیلی سریع به این شرکت ها منتقل خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اقدامات انجمن ملی سواد رسانه در راستای ارتقای سواد رسانه ای در جامعه، گفت: ما در دو سال اخیر دو همایش بزرگ «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی» و همچنین «سواد رسانه ای و خانواده» را برگزار کردیم. در حال حاضر در این انجمن به‌طور مرتب، آموزش‌هایی را به آموزش و پرورش، خانواده‌ها و نهادها ارائه می‌کنیم. اگر سواد رسانه‌ای را افزایش دهیم، بهتر می‌توانیم سلفی بگذاریم و بهتر سلفی‌های دیگران را لایک کنیم.