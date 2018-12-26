در کربلای ۴ چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، درمورد عملیات کربلای ۴ سوالات مختلفی مطرح شده است که به برخی مسائل و ابهامات دامن می زند. گفته شده است این عملیات از قبل لو رفته و اجرای آن بی‌­تدبیری بود. به همین دلیل تلفات بسیاری داشت. در این باره چند نکته وجود دارد.

البته عوامل گوناگونی از جمله غافلگیری کردن دشمن در دستیابی به اهداف و پیروزی در عملیات­‌ها مؤثر بود­ه­‌اند که این عوامل از اهمیت غافلگیری نمی­‌کاهند. یکی از مهم­ترین این عوامل توان فرماندهان در طرح­‌ریزی و انعطاف­‌پذیری در تغییر مانور حین عملیات بود. قدرت فرماندهی سبب می­‌شود در بسیاری از عملیات­‌ها با وجود هشیاری دشمن نتایج مورد نظر تحقق یابد.

اساساً غافل‌گیری کامل در هیچ عملیاتی امکان­‌پذیر نبود. با وجود توان بالای ارتش عراق در استراق­‌سمع و امکان بهره­‌گیری از اطلاعات ماهواره­‌های جاسوسی، امکان نداشت که تعداد زیادی یگان جابه‌جا شوند ولی دشمن هشیار نشود.

به جز دو سه عملیات، همه عملیات­‌های دوران دفاع مقدس بدون غافلگیری انجام شدند؛ از جمله عملیات فتح­‌المبین و بیت­‌المقدس، با وجود هشیاری دشمن، با موفقیت اجرا گردید.

پیروزی در نبردها به عوامل گوناگونی ارتباط دارد. در عملیات کربلای ۴ علاوه بر هشیاری دشمن، پیچیدگی جغرافیایی منطقه دلیل اصلی عدم الفتح بود.

بر خلاف آنچه گفته شده است، در عملیات کربلای ۴ دو محور از سه محور شامل منطقه شلمچه و جزیره مینو موفق بودند به طوری‌که در محور شمالی عملیات، لشکرهای ۱۹ فجر و ۵۷ ابوالفضل(ع) توانستند یکی از سخت­‌ترین مواضع ارتش عراق در شلمچه را بشکنند. همچنین در محور جنوبی، قرارگاه نوح (جزیره مینو) برخی یگان‌ها موفق شدند از خطوط مستحکم دفاعی ارتش عراق عبور کنند.

اجرای عملیات کربلای ۴ در مرحله اول با توجه به موانع موجود در همان ساعت‌های اولیه متوقف شد. در این عملیات از ۲۶۰ گردان عملیاتی سپاهیان حضرت محمد(ص)، تنها ۴۰ گردان وارد عمل شده بودند.

تدبیر و قدرت فرماندهی جنگ سبب شد، در حداقل زمان ممکن، عملیات کربلای۴ متوقف و عملیات گسترده کربلای۵ در کمتر از ۲ هفته با غافلگیری کامل عراق انجام شود. بنابراین عملیات موفق و سرنوشت ساز کربلای ۵ از دل کربلای ۴ بیرون آمد.

برخلاف تبلیغات برخی رسانه­‌های خارجی آمار شهدای عملیات کربلای ۴ به استناد اسناد موجود، کمتر از ۱۰۰۰ نفر است.