در کربلای ۴ چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، درمورد عملیات کربلای ۴ سوالات مختلفی مطرح شده است که به برخی مسائل و ابهامات دامن می زند. گفته شده است این عملیات از قبل لو رفته و اجرای آن بیتدبیری بود. به همین دلیل تلفات بسیاری داشت. در این باره چند نکته وجود دارد.
البته عوامل گوناگونی از جمله غافلگیری کردن دشمن در دستیابی به اهداف و پیروزی در عملیاتها مؤثر بودهاند که این عوامل از اهمیت غافلگیری نمیکاهند. یکی از مهمترین این عوامل توان فرماندهان در طرحریزی و انعطافپذیری در تغییر مانور حین عملیات بود. قدرت فرماندهی سبب میشود در بسیاری از عملیاتها با وجود هشیاری دشمن نتایج مورد نظر تحقق یابد.
اساساً غافلگیری کامل در هیچ عملیاتی امکانپذیر نبود. با وجود توان بالای ارتش عراق در استراقسمع و امکان بهرهگیری از اطلاعات ماهوارههای جاسوسی، امکان نداشت که تعداد زیادی یگان جابهجا شوند ولی دشمن هشیار نشود.
به جز دو سه عملیات، همه عملیاتهای دوران دفاع مقدس بدون غافلگیری انجام شدند؛ از جمله عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس، با وجود هشیاری دشمن، با موفقیت اجرا گردید.
پیروزی در نبردها به عوامل گوناگونی ارتباط دارد. در عملیات کربلای ۴ علاوه بر هشیاری دشمن، پیچیدگی جغرافیایی منطقه دلیل اصلی عدم الفتح بود.
بر خلاف آنچه گفته شده است، در عملیات کربلای ۴ دو محور از سه محور شامل منطقه شلمچه و جزیره مینو موفق بودند به طوریکه در محور شمالی عملیات، لشکرهای ۱۹ فجر و ۵۷ ابوالفضل(ع) توانستند یکی از سختترین مواضع ارتش عراق در شلمچه را بشکنند. همچنین در محور جنوبی، قرارگاه نوح (جزیره مینو) برخی یگانها موفق شدند از خطوط مستحکم دفاعی ارتش عراق عبور کنند.
اجرای عملیات کربلای ۴ در مرحله اول با توجه به موانع موجود در همان ساعتهای اولیه متوقف شد. در این عملیات از ۲۶۰ گردان عملیاتی سپاهیان حضرت محمد(ص)، تنها ۴۰ گردان وارد عمل شده بودند.
تدبیر و قدرت فرماندهی جنگ سبب شد، در حداقل زمان ممکن، عملیات کربلای۴ متوقف و عملیات گسترده کربلای۵ در کمتر از ۲ هفته با غافلگیری کامل عراق انجام شود. بنابراین عملیات موفق و سرنوشت ساز کربلای ۵ از دل کربلای ۴ بیرون آمد.
برخلاف تبلیغات برخی رسانههای خارجی آمار شهدای عملیات کربلای ۴ به استناد اسناد موجود، کمتر از ۱۰۰۰ نفر است.
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