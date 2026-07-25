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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

کرملین: حملات اوکراین به خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است

کرملین: حملات اوکراین به خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: حملات رژیم کی‌یف به زیرساخت‌های خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هیچ پیشرفتی در روابط دوجانبه روسیه و آمریکا حاصل نشده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد: روابط مسکو و واشنگتن همچنان به روند حل‌ و فصل بحران اوکراین گره خورده است.

دیمیتری پسکوف در ادامه افزود: هدف قرار دادن زیرساخت‌ های خط لوله خزر توسط کی‌ یف، نه تنها به قزاقستان بلکه به آمریکا نیز آسیب می‌رساند. حملات رژیم کی‌یف به زیرساخت‌های خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است.

کد مطلب 6898875

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