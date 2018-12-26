سپرده گذاری ۲هزارمسجد استان تهران در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خجسته فاضل با بیان اینکه هم اکنون در استان تهران سه هزار مسجد وجود دارد، گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده با ائمه جماعت دو هزار مسجد آمادگی خود را برای سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان تهران اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه در راستای هم افزایی و ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه باید از ظرفیت‌های موجود در جامعه برای خدمت به نیازمندان بهره ببریم، بیان کرد: هر مسجد می‌تواند با سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت به نیازمندان محل همان مسجد تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان تهران به اهداف این طرح اشاره کرد و افزود: بستر سازی برای ترویج و احیای سنت قرض الحسنه با محوریت مساجد در بین نمازگزاران، کسبه و اهالی محل و شناسایی و معرفی خیران و نیکوکاران برای مشارکت در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت از مهم‌ترین اهداف طرح است.

خجسته فاضل با بیان اینکه قبل ازاین طرح مسجد امام خمینی (ره) بازار دو میلیارد تومان در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت سپرده گذاری انجام داده است، ادامه داد: این مبلغ در قالب تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی به ۴۰۰ نفر از خادمان مساجد پرداخت شد.

وی ضمن دعوت از خیران و نیکوکاران برای سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت بیان کرد: دو شعبه صندوق قرض الحسنه واقع در بزرگراه رسالت، خیابان حیدرخانی، خیابان فرجام، پلاک ۵۵۵ با شماره تلفن ۷۷۲۴۷۷۵۶ و شعبه مالک اشتر واقع در خیابان مالک اشتر، حدفاصل خیابان کارون و قصرالدشت، نبش کوچه الله وردی، پلاک ۲ با شماره تماس ۶۶۱۵۲۱۶۵ آماده ارائه خدمات بانکی به همشهریان است.