به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیژنی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های مناطق بخش ارم اظهار داشت: از اجرای طرح تحول سلامت تاکنون ۱۶ پروژه عمرانی در بخش‌های بهداشتی و درمانی در بخش‌های ارم و بوشکان احداث که ۱۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده و شش پروژه در حال احداث است.

وی تصریح کرد: احداث این پروژه‌ها از محل اعتبارات وزارت بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پروژه ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان بازدید و از روند اجرایی آن ابراز رضایت‌مندی کرد و بر استاندارد بودن پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

بیژنی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با دهه مبارک فجر چهار پروژه عمرانی در شهرستان دشتستان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و همچنین مرکز خدمات جامع سلامت رود فاریاب نیز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: پروژه‌های افتتاحی شامل ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، مرکز خدمات جامع سلامت جدید تنگ ارم، خانه بهداشت خیرک و خانه بهداشت باغتاج است.

ارتقای شاخص‌های سلامت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت، فراهم کردن دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات سلامت از اهداف مهم ما در مناطق کم برخوردار می‌باشد.

عبدالمحمد خواجه ئیان اظهار کرد: از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت بیش‌ترین توجه ما به مناطق کم برخوردار و صعب‌العبور بوده است و با مستقر کردن تجهیزات پزشکی و درمانی و همچنین تأمین نیروی انسانی، سعی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی داشته‌ایم.

وی افزود: با مستقر شدن بیمارستان خیریه نورآوران سلامت، خدمات درمانی خوبی به مردم مناطق بخش ارم و بوشکان ارائه می‌شود و همکاری مسئولین بخش ارم باعث می‌شود تا خدمات‌دهی به صورت مطلوب به مردم این مناطق ارائه شود.

خواجه ئیان همچنین تصریح کرد: همکاری بخشدار و مسئولین بخش ارم با دانشگاه علوم پزشکی در توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی تأثیرگذار است و باعث ماندگاری پزشکان خانواده در این مناطق خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: مراکز و خانه‌های بهداشت بخش ارم و بوشکان از لحاظ داشتن نیروی بهداشتی در وضعیت مناسبی هستند و از سال گذشته تاکنون ۶ بهورز جدید در این مناطق، مشغول به کارشده‌اند.

