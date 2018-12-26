۹۰۰ زمین لرزه طی ۳ سال گذشته در گلستان به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل گرزین عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی ایمنی به میزبانی اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات ریز پهنه بندی زلزله در گلستان توسط گروه مشاوران در حال انجام بوده و مطالعات اولیه آن پایان یافته است.

وی افزود: صبح امروز (چهارشنبه) در همایش مخاطرات زلزله در استان که در دانشگاه مائده به مناسبت روز ملی ایمنی برگزار شد، جمع بندی نهایی این مطالعات ارائه شد.

دبیر کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی استان گلستان ادامه داد: باید جمع بندی نهایی مطالعات، تحقیقات انجام شده و اطلاعات ۲۲ شتاب نگار استان از مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی انجام شود و در جلسه آتی کارگروه مخاطات زلزله مطرح شود.

وی توضیح داد: پس از مطرح شدن این موضوع در کارگروه، نیازمند تامین اعتبار و تصویب آن در شورای عالی فنی استان هستیم.

گرزین ادامه داد: گلستان گسل های متعددی دارد و در سه سال اخیر ۹۰۰ زمین لرزه در گلستان به وقوع پیوسته است.

وی اضافه کرد: گسل اصلی فعال و مطالعه شده گلستان، گسل خزری به طول ۶۵۰ کیلومتر است که از گنبد تا بندر انزلی امتداد دارد.

گرزین با تاکید بر این که وقوع این تعداد زمین لرزه در گلستان زنگ خطر است، گفت: جنس خاک به ویژه لسی باعث شده برخی از مناطق گرگان مستعد لغزش باشند و این موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح شده و تلاش داریم با بالابردن آگاهی مردم و افزایش استانداردها از ساخت و ساز در این مناطق و مناطق شیب دار جلوگیری کنیم.