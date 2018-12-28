آپدیت جدید اینستاگرام کاربران را عصبانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شب گذشته بسیاری از کاربران اینستاگرام متوجه تغییراتی در صفحه اصلی حساب کاربری خود شدند. در پی یک آپدیت، صفحه اصلی پست ها به جای آنکه به شیوه معمول از بالا به پایین حرکت کنند، مانند استوری از چپ به راست (به حالت افقی) حرکت می کردند.

این آپدیت که برای برخی از کاربران اجرا شده بود، واکنش‌های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران معتقد بودند این تغییر قابلیت اپلیکیشن را می کاهد و به این ترتیب بسیاری از پست ها را نمی توان مشاهده کرد.

اینستاگرام اعلام کرده اجرای این آپدیت غیرعمدی بوده است.

به گفته سخنگوی این شرکت به دلیل یک اختلال برخی کاربران تغییراتی در صفحه اصلی اپلیکیشن خود مشاهده کرده اند. اینستاگرام به سرعت این مشکل را حل کرده و وضعیت به حالت نرمال بازگشته است.

پس از آن «آدام موزری» رئیس اینستاگرام در یک پیام توئیتری به کاربران اطمینان داد این آپدیت به طور اتفاقی اجرا شده است.

با این وجود برخی کاربران عصبانی در شبکه های اجتماعی از این اقدام انتقادات گسترده‌ای کرده‌اند.