به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران امروز(جمعه) در پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه، اظهار داشت: فتنه سال ۸۸، جنگ احزابی بود که علیه ملت ایران شکل گرفت و کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و اسرائیل با کمال صراحت در مقابل انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن ایستادند و از نفوذی‌ها و مزدوران داخلی حمایت کردند.

وی ادامه داد: بیشترین نقش در فتنه ۸۸ را سفارت انگلیس ایفا کرد و اغلب کشورهای غربی هم اعلام کردند که سفارتخانه‌های آنان به روی معترضان باز است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: ظلم‌های فتنه‌گران به کشور و انقلاب هرگز از ذهن مردم پاک نمی‌شود و آنان همواره به یاد دارند که فتنه‌گران، مسجد لولاگر تهران را به آتش کشیدند، علیه مقدسات شعار دادند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و به خیمه‌های عزای سیدالشهداء جسارت کردند.

حجت‌الاسلام محمودی تاکید کرد: مجموعه رخدادهای فتنه ۸۸ نشان داد که دشمنان خارج از کشور و مزدوران داخلی آنها، ارزش‌های انقلاب و اسلام را نشانه گرفته‌اند اما حضور پرصلابت ملت ایران در حماسه ۹ دی، این فتنه را خنثی کرد و مردم کفن‌پوش به میدان آمدند و در دفاع از ارزش‌های انقلاب و ولایت، سینه سپر کردند.

وی با تأکید بر اینکه ما باید همواره حماسه ۹ دی را زنده نگه داریم، تصریح کرد: باید بدانیم که هیچ‌گاه فتنه تمام نمی‌شود و تا زمانی که انقلاب اسلامی وجود دارد، فتنه و فتنه‌گر وجود دارد و در شرایط فعلی هم شاهد فتنه‌های اقتصادی هستیم و جای تعجب دارد که برخی از رفع حصر سران فتنه سخن می‌گویند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: امسال در روز ۹ دی در سراسر کشور تجمع انقلابی ملت ایران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمودی خاطرنشان کرد: مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در تهران رأس ساعت ۱۰ صبح در میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود و سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه سخنران این مراسم است و امیدواریم که بار دیگر شاهد گام‌های استوار ملت انقلابی تهران در برابر دشمنان خارجی و نفوذی‌های داخلی باشیم.