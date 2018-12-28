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۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

در نماز جمعه تهران مطرح شد؛

هیچ‌گاه فتنه تمام نمی‌شود/ ضرورت برپایی پرشکوه حماسه ۹ دی

هیچ‌گاه فتنه تمام نمی‌شود/ ضرورت برپایی پرشکوه حماسه ۹ دی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر اینکه ما باید همواره حماسه ۹ دی را زنده نگه داریم، تصریح کرد: باید بدانیم که هیچ‌گاه فتنه تمام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران امروز(جمعه) در پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه، اظهار داشت: فتنه سال ۸۸، جنگ احزابی بود که علیه ملت ایران شکل گرفت و کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و اسرائیل با کمال صراحت در مقابل انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن ایستادند و از نفوذی‌ها و مزدوران داخلی حمایت کردند.

وی ادامه داد: بیشترین نقش در فتنه ۸۸ را سفارت انگلیس ایفا کرد و اغلب کشورهای غربی هم اعلام کردند که سفارتخانه‌های آنان به روی معترضان باز است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: ظلم‌های فتنه‌گران به کشور و انقلاب هرگز از ذهن مردم پاک نمی‌شود و آنان همواره به یاد دارند که فتنه‌گران، مسجد لولاگر تهران را به آتش کشیدند، علیه مقدسات شعار دادند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و به خیمه‌های عزای سیدالشهداء جسارت کردند.

حجت‌الاسلام محمودی تاکید کرد: مجموعه رخدادهای فتنه ۸۸ نشان داد که دشمنان خارج از کشور و مزدوران داخلی آنها، ارزش‌های انقلاب و اسلام را نشانه گرفته‌اند اما حضور پرصلابت ملت ایران در حماسه ۹ دی، این فتنه را خنثی کرد و مردم کفن‌پوش به میدان آمدند و در دفاع از ارزش‌های انقلاب و ولایت، سینه سپر کردند.

وی با تأکید بر اینکه ما باید همواره حماسه ۹ دی را زنده نگه داریم، تصریح کرد: باید بدانیم که هیچ‌گاه فتنه تمام نمی‌شود و تا زمانی که انقلاب اسلامی وجود دارد، فتنه و فتنه‌گر وجود دارد و در شرایط فعلی هم شاهد فتنه‌های اقتصادی هستیم و جای تعجب دارد که برخی از رفع حصر سران فتنه سخن می‌گویند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: امسال در روز ۹ دی در سراسر کشور تجمع انقلابی ملت ایران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمودی خاطرنشان کرد: مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در تهران رأس ساعت ۱۰ صبح در میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود و سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه سخنران این مراسم است و امیدواریم که بار دیگر شاهد گام‌های استوار ملت انقلابی تهران در برابر دشمنان خارجی و نفوذی‌های داخلی باشیم.

کد مطلب 4497404
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اگر دولت مشکلات مردم را حل کند هیچوقت هیچ فتنه‌ای کارگر نیست.

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