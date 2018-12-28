ترامپ خرید تجهیزات هواوی و زد تی ای را ممنوع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، دونالد ترامپ مشغول بررسی یک دستور اجرایی است که طبق آن شرکت های مخابراتی آمریکایی باید خرید تجهیزات شبکه از تهیه کنندگان خارجی مانند ZTE و هواوی را ممنوع کنند زیرا این شرکت ها خطری برای امنیت ملی به حساب می آیند.

به گفته منابعی ناشناس در دولت ترامپ و شرکت های مخابراتی، این دستور احتمالا در ماه ژانویه ۲۰۱۹ میلادی صادر شود. دستور مذکور بیش از ۸ ماه است که نوشته شده است.

هر دو شرکت چینی «زد تی ای» و «هواوی» متهم هستند با دولت چین همکاری و از تجهیزات خود برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی استفاده می کنند.

در ماه اگوست ترامپ به نهادهای حساس نظامی و دولتی دستور داد تا سیستم‌های نظارت ویدئویی از هوآوی و زدتی‌ئی نخرند.