  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

در سال آینده میلادی؛

ترامپ خرید تجهیزات هواوی و زد تی ای را ممنوع می کند

کاخ سفید در اوایل سال جدید میلادی دستوری برای ممنوعیت خرید های آمریکا از دو تهیه کننده بزرگ تجهیزات مخابراتی چینی صادر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت،  دونالد ترامپ مشغول بررسی یک دستور اجرایی است که طبق آن شرکت های مخابراتی آمریکایی باید خرید تجهیزات شبکه از تهیه کنندگان خارجی  مانند ZTE و هواوی را ممنوع کنند زیرا این شرکت ها خطری برای امنیت ملی به حساب می آیند.

به گفته منابعی ناشناس در دولت ترامپ و شرکت های مخابراتی، این دستور احتمالا در ماه ژانویه ۲۰۱۹ میلادی صادر شود. دستور مذکور بیش از ۸ ماه است که نوشته شده است.

هر دو شرکت چینی «زد تی ای» و «هواوی» متهم هستند با دولت چین همکاری و از تجهیزات خود برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی استفاده می کنند.

در ماه اگوست ترامپ به نهادهای حساس نظامی و دولتی دستور داد تا سیستم‌های نظارت ویدئویی از هوآوی و زدتی‌ئی نخرند.

کد خبر 4497512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها