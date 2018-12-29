برخی آثار «استاد پرورش» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت استاد سید علی اکبر پرورش شامگاه جمعه در دارالقرآن علامه طباطبایی در قم برگزار شد.

در این مراسم آیت الله استادی و آیت الله مقتدایی از اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام عابدی از اساتید حوزه علمیه قم، سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، روحانیون، طلاب و شاگردان استاد پرورش حضور داشتند.

مرتضی نجفی قدسی، مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی در این مراسم گفت: هرساله مراسم بزرگداشت این مرد بزرگ در استان‌های مختلف برگزار می‌شد و امسال توفیق شد تا در بیت علامه طباطبایی این یادبود برگزار شود.

وی گفت: سخنرانی نبود که استاد پرورش حضور داشته باشد و نام علامه طباطبایی را بر زبان نیاورد و علاقه زیادی به علامه داشت و محو شخصیت این عالم ربانی و مفسر قرآن بود.

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی با بیان اینکه از استاد پرورش شنیدم که ۳۰ دوره تفسیر قرآن را مطالعه کرده است، تصریح داشت: مرحوم پرورش تسلط زیادی به قرآن داشت و آنقدر با آیات و مضامین نهج البلاغه سر و کار داشت که آن‌ها را حفظ شده بود.

وی افزود: سخنرانی‌های استاد پرورش همیشه پربار بود و این سخنان در حال پیاده سازی است که به زودی منتشر خواهد شد.

نجفی قدسی ادامه داد: استاد پرورش نیز در مطالعات اسلامی نیز ید طولایی داشت و بزرگانی چون شهید مطهری احترام زیادی برای ایشان قائل بودند و منزلت این مرد بزرگ را می‌شناختند.

وی با اشاره به اینکه استاد پرورش از همان جوانی در علم، فضیلت، اخلاق، عرفان و جهاد می‌درخشید، گفت: استاد پرورش یکی از وزنه‌های مهمی بود که در پرتو انقلاب اسلامی طلوع کرد.

مدیر دارالقرآن امام علی(ع) با تأکید بر اینکه استاد پرورش از استوانه‌های انقلاب بود، افزود: ابعاد وجودی شخصیت ایشان ایجاب می‌کند هر سال مراسم یادبودی گرفته شود تا نسل جوان بدانند چه شخصیت‌های بزرگی در انقلاب حضور داشتند.

وی با بیان اینکه استاد پرورش الگویی برای دیگران‌ است، تصریح کرد: بزرگان ما تعابیر مختلفی در مورد این استاد بزرگ به کار بردند مانند آیت الله جوادی آملی که می‌فرماید «حیات و ممات برای امثال پرورش یکسان است».

نجفی قدسی به علاقه استاد پرورش به اهل بیت(ع) و امامان معصوم اشاره کرد و گفت: مرحوم پرورش وقتی به حرم امام رضا(ع) مشرف می‌شدند در همان ابتدای ورود اشک از چشمانشان جاری می‌شد.

در این مراسم کتب جلوه‌هایی از عاشورا، در انتظار ظهور، نگرشی به نظام خانواده در اسلام، فرصتی برای خودسازی و راهیابی به ملکوت قرآن از آثار استاد پرورش و همچنین چاپ جدید کتاب «خاطراتی از استاد پرورش» به قلم مرتضی نجفی قدسی به همراه آلبوم تصاویری از آن مرحوم رونمایی شد.