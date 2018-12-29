استاد پرورش در سیاست بسیار با تدبیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت استاد سید علی اکبر پرورش شامگاه جمعه در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد.

در این مراسم پیام آیت الله العظمی نوری همدانی توسط مرتضی نجفی قدسی مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) قرائت شد.

متن پیام این مرجع تقلید بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿ مَن کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ ﴾ ﴿فاطر، آیه ۱۰﴾

یعنی کسی که خواهان عزت است و می‌خواهد در بین مردم و جامعه عزتمند باشد باید این مهم را از خدا بخواهد چرا که همه عزت از آن خداست و سخنان پاکیزه به سوی او صعود می‌کند و عمل صالح را رفعت می‌بخشد و بالا می‌رود.

سخن از استاد پرورش گفتن، به منزله سخن گفتن از دوران انقلاب و مبارزه با رژیم ستمشاهی، سخن گفتن از تلاش صادقانه پس از انقلاب اسلامی و خدمتگذاری به مردم در عرصه‌های گوناگون، سخن گفتن از تعلیم و تعلم و تربیت و تزکیه نفس، سخن گفتن از علم و فضل و اندیشه، سخن گفتن از جهاد و شهادت و سخن گفتن از یک انسان صالح پروردگار که در تمامی دورانها و عرصه‌ها خوش درخشید.

او بر عهد و پیمان الهی خویش با پروردگار استوار ماند و هیچگاه از مسیر حق طلبی خارج نشد و اعوجاجی پیدا نکرد و در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز از مدافعان جدی ولایت فقیه بود که با ادله‌ای روشن به تبیین این جایگاه پرداخت.

استاد پرورش یکی از استوانه‌های انقلاب بود

او به حق یکی از استوانه‌های انقلاب اسلامی و از جمله ستارگانی بود که در کنار خورشید انقلاب یعنی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) می‌درخشیدند و پرتو افکنی می‌کردند.

او انسان فرهیخته‌ای بود که با تسلط به منابع اصیل اسلامی مخصوصاً آشنایی با تفاسیر قرآن و نهج البلاغه و مطالعات عمیق در علوم اسلامی، به زیور علم و دانش آراسته بود و با بیان بسیار زیبا و دلنشینی که داشت، همواره به عنوان یک خطیب برجسته به تبلیغ دین و تربیت جوانان همت داشت.

سخنرانی‌های ایشان که بحمدالله توسط فضلاء محترم حوزه از نوارها پیاده شده و کتاب‌های ارزشمندی در بحث عاشورا و امام حسین(ع) و بیان معارف قرآن و عترت را شامل است، بیانگر شأن علمی ایشان و برای طلاب و دانشجویان بسیار سودمند و مفید است.

پیام رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) در پی درگذشت جناب آقای پرورش بسیار مهم و بیانگر شخصیت جامع ایشان بود.

رهبری معظم انقلاب در این پیام از ایشان به عنوان یاور صدیق انقلاب نام بردند و تأکید فرمودند که مرحوم آقای سید علی اکبر پرورش (رحمت الله علیه) چهره محترم و اثرگذاری بود که بخش اعظم عمر با برکت خود را در خدمت اسلام و ارزش‌های متعالی دین گذرانید و لهجه صادق و دل با اخلاص و خلق نیک را به ترویج و تحکیم انقلاب و نظام اسلامی گماشت.

مرحوم آقای پرورش از جهات متعددی شخصیت و شایستگی خودشان را ظاهر کردند، هم شخصیت انقلابی، هم شخصیت فرهنگی و هم شخصیت سیاسی و از همان موقعی که صدای حضرت امام(رضوان الله علیه) برای انقلاب بلند شد، جزو کسانی بود که قدم به میدان انقلاب گذاشت و جزو «والسابقون السابقون اولئک المقربون» محسوب می‌شود.

هنگامی که بنده در جریان سخنرانی ۱۹ دی در سال ۵۶ به خلخال و پس از آن به سقز تبعید شدم یکی از کسانی که چندین بار به دیدن ما آمدند جناب آقای پرورش بود و با اینکه می‌دانست ملاقات ما در آن شرایط تبعید که زیر نظر ساواک شاه بودیم، ممکن بود برای ایشان خطرات زیادی داشته باشد، مع ذالک در آن غربت به دیدار ما می‌آمدند و سعی داشتند که به ما در آن شرایط سخت روحیه بدهند.

بنده ایشان را در عرصه سیاسی بسیار با تدبیر می‌دیدم که مواضع صحیح و اصولی و در خط صحیح انقلاب داشتند و در عرصه تعلیم و تربیت نیز چون انسان با اخلاصی بود، توفیقات بسیار خوبی داشت و توانست شاگردان زیادی را تربیت کند بطوری که بسیاری از آنها فرماندهان عرصه جهاد و شهادت هستند.

برگزاری مجالس بزرگداشت برای چنین شخصیت‌هایی که اسوه و نمونه بودند، بسیار کار لازم و ارزشمندی است و نسل جدید ما باید بدانند چه انسان‌های بزرگی در این انقلاب عظیم نقش داشته‌اند و سیره عملی آنان برای کسانی که دوران انقلاب و دفاع مقدس را ندیده‌اند، الگو قرار بگیرد.

از ستاد بزرگداشت استاد پرورش، از فرماندهان معظم دفاع مقدس و دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) که نسبت به برپایی این همایش ارزشمند تلاش وافر داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر دارم و دوام توفیقات آنان را در ادامه راه نهضت اسلامی ملت ایران که موجب بیداری ملت‌های مسلمان و تشکیل جبهه مقاومت در برابر مستکبران شده است را از درگاه الهی مسئلت دارم.