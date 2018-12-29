به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عابدی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت مرحوم سید علی اکبر پرورش که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد بیان کرد: مردم دنیا ۵۰ کتاب را کتاب مقدس به حساب میآورند اما یونسکو اولین کتاب را قرآن قرار داده زیرا کسی که کمترین آشنایی داشته باشد میداند که قرآن با هیچ کتابی قابل مقایسه نیست لذا طبیعی است که پیروان کتابهای دیگر قرآن را اسطوره بنامند.
وی با بیان اینکه اولین و مهمترین شرط برای استفاده از قرآن طهارت دل است و کسی که طهارت فکر هم نداشته باشد فکرش به قرآن نمیرسد، گفت: با اینکه ترجمه و تفسیر بسیاری برای قرآن نوشته شده است اما امام راحل میفرمود «قرآن در روز قیامت بکر وارد محشر میشود» به عبارتی هنوز حقیقت اصلی قرآن چیزی است که فکر کسی به باطن آن نرسیده است.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: برخی تفسیر ادبی و برخی تاریخی از قرآن نوشتهاند اما کسانی که به جنبه تربیت و مایه هدایت انسان بودن قرآن پرداخته باشند خیلی کم است.
پاکی نفس ویژگی مشترک مرحوم پرورش و علامه طباطبایی است
وی عنوان کرد: شاید نتوان استاد پرورش را با علامه طباطبایی مقایسه کرد اما هر دو ویژگیهای مشترکی دارند که آن جنبه پاکی نفس در هر دو دیده میشود.
حجت الاسلام عابدی با بیان اینکه علامه طباطبایی به مردم بسیار احترام میگذاشت و اگر خردسال هفت سالهای نزد او میآمد با وجود کهولت سن و بیماری جلوی پای آن بلند میشد، تصریح کرد: وقتی نوشتههای علامه طباطبایی را مطالعه میکنیم تأثیر آن بر جسم و جان را متوجه میشویم در حالی که نوشتههای زیادی است که جنبه اخلاقی و معنوی ندارد.
وی ابراز کرد: نوشتههایی وجود دارد که انسان میخواند اما جنبه اخلاقی در آن مشاهده نمیکند اما از نوشتههای علامه پاکی، معنویت و اخلاق میبارد و انسان احساس میکند با قلم و نیت پاکی نوشته شده است.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه تفاسیری که پس از علامه نوشته شد، رشتههای علوم قرآنی که در دانشگاهها و حوزه تأسیس شد و همه کارهایی که در حال انجام است همه مدیون تفسیر المیزان علامه است، افزود: مرحوم پرورش پایهگذار کارهای قرآنی بسیاری بود و در مطرح کردن قرآن نیز تأثیرگذار بود؛ کسی که فکر گناه کند نمیتواند قرآن را بفهمد و آن چه به ذهنش میآید حقیقت کلام خدا نیست.
وی با بیان اینکه اخلاق در آثار، گفتهها و نوشتههای مرحوم پرورش موج میزند ابراز کرد: استاد پرورش در تفسیر قرآن و سخنرانیها و درسهایی که در موضوع قرآن داشت، اولین بحثی که مطرح میکند پاکی و طهارت دل است.
حجت الاسلام عابدی بیان کرد: آثار و سخنرانیهای استاد پرورش نشان از تأثیر در المیزان دارد و مطالب، آثار و جلسات او اخلاقی بود و روح حاکم بر همه گفتهها و نوشتههایش از طهارت نفس، اخلاق، معنویت و پاکی برخوردار بود.
وی گفت: جنبه دیگر در آثار پرورش این است که با آثار عرفا و فلاسفه به خوبی آشنا بود، بخصوص قبل از انقلاب که عدهای تفکرات مادی و لیبرالیسم یا افکار ضد خدا و الحادی داشتند در آن شرایط استاد پرورش کتابهایی نوشته و سخنرانی میکرده است.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه گرایش به خدا و خدا محوری در آثار مرحوم پرورش وجود دارد، تصریح کرد: نکته دیگری که استاد پرورش خیلی به آن توجه داشت کلمات و نکات بزرگان بوده است.
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