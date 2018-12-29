استاد پرورش پناهگاهی برای مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت استاد سید علی اکبر پرورش که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: مرحوم پرورش عارفی انقلابی و استادی بزرگ، مؤمن و متعهد بود.
وی گفت: مرحوم پرورش با آن اخلاق، متانت و برخوردهای خوب و متواضعانهای که داشت نزد همه مسئولان از مقام معظم رهبری گرفته تا ردههای پایین از احترام ویژهای برخوردار بود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: استاد پرورش ملجأ و پناهگاهی برای مردم بود و باروی باز مردم را میپذیرفت و مشکلات آنها را میشنید و به حل آنها کمک میکرد.
وی افزود: من در دستگاه قضایی یا شورای عالی قضایی یا دادستانی کل و دیوان عالی که بودم سفارشاتی از آقای پرورش میرسید لذا وی پناهگاهی برای مؤمنان و رفع گرفتاریهای آنها بود.
آیت الله مقتدایی تصریح کرد: اهل معروف در دنیا کسانی هستند که کار خیر میکنند و مشکلات مردم را برطرف مینمایند، آنان در روز قیامت هم اهل معروف هستند و میتوانند رفع گرفتاری از دیگران در محشر داشته باشند.
وی گفت: در روایت دیگر آمده در قیامت خداوند به این افراد میفرماید شما گناهانتان بخشیده و آمرزیده شده، بروید و اعمال صالحتان را میان هر کسی که دوست دارید که در محشر گرفتاری و نیازی دارد تقسیم کنید.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ابراز کرد: یکی از مصادیق این روایت مرحوم پرورش است چرا که به تمام معنا خدمتگزار و پناهگاهی برای مردم بود و امیدوارم که به برکت این روایت امام حسن عسکری(ع) مرحوم پرورش که اهل معروف در دنیا بود، اهل معروف در آخرت هم بشود.
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