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۸ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۱

اسامه حمدان:

طرح آمریکایی «معامله قرن» هرگز اجرا نخواهد شد

طرح آمریکایی «معامله قرن» هرگز اجرا نخواهد شد

یکی از رهبران ارشد جنبش حماس تاکید کرد که ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی سر تسلیم فرود نمی آورد و طرح آمریکایی «معامله قرن» هرگز اجرایی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اسامه حمدان» یکی از رهبران ارشد جنبش حماس در مراسمی در شرق لبنان تصریح کرد که ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی با تمامی قدرتی که دارد، سر تسلیم فرود نمی آورد.

وی در ادامه افزود: یک غافلگیری در کرانه باختری برای دشمن صهیونیستی، همه را متحیر خواهد کرد. قدس تا ابد عربی باقی خواهد ماند و ما غیر از این را نخواهیم پذیرفت.

حمدان با تاکید بر اینکه طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن هرگز اجرا نمی شود و کسی آن را نخواهد پذیرفت، عنوان کرد که مقاومت فلسطین این طرح را خنثی خواهد کرد.

این رهبر حماس افزود که جنبش متبوعش به دنبال آزادسازی فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه است و این حداقل خواسته مقاومت است.

اسامه حمدان خاطرنشان کرد: اردوگاه های آوارگان فلسطینی در لبنان به هیچ وجه مکانی برای تنش و ناامنی نخواهد بود. هدف ما یکپارچه سازی تلاش های امت برای مقابله با دشمن صهیونیستی و آزادسازی فلسطین است.

کد مطلب 4497828

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