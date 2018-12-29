به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اسامی فیلم های بخش «نگاه نو» سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر که به تجربه اول فیلم بلند کارگردانان با پروانه ساخت سینمایی اختصاص دارد به شرح ذیل است.

پالتو شتری/ کارگردان: مهدی علی‌میرزایی/ تهیه‌کننده: مجید شیخ‌انصاری

جان‌دار/ کارگردان: حسین امیری‌دوماری ‌و پدرام پورامیری/ تهیه‌کننده: کامران مجیدی

حمال طلا/ کارگردان: تورج اصلانی/ تهیه‌کننده: منصور سهراب‌پور

دیدن این فیلم جرم است!/ کارگردان: رضا زهتابچیان/ تهیه‌کننده: محمد حمزه‌زاده

روزهای نارنجی/ کارگردان: آرش لاهوتی/ تهیه‌کننده: علیرضا قاسمخان

زهر مار/ کارگردان: سیدجواد رضویان/ تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی

سونامی/ کارگردان: میلاد صدرعاملی/ تهیه‌کننده: علی سرتیپی

مسخره باز/ کارگردان: همایون غنی‌زاده/ تهیه‌کننده: علی مصفا

معکوس/ کارگردان: پولاد کیمیایی/ تهیه‌کننده: مسعود کیمیایی

یلدا/ کارگردان: مسعود بخشی/ تهیه‌کننده: علی مصفا

طبق بررسی دبیرخانه جشنواره، فیلم های ساخته شده توسط تورج اصلانی و مسعود بخشی اولین فیلم سینمایی این کارگردانان محسوب می شود که دارای پروانه ساخت سینمایی است و فیلم های قبلی آنها دارای پروانه ساخت ویدیویی و یا تولید سیما بوده است.

احمد امینی، محمد علی حسین نژاد، حسن خجسته،شاهرخ دولکو، بهروز شعیبی حسین کرمی و رضا مقصودی انتخاب فیلم های بخش نگاه نو را عهده دار بودند.