صادرات نخستین محموله خوراک آبزیان از گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، آرش جیران اظهار کرد: طی هفته گذشته برای نخستین بار محموله های خوراک آبزیان، از مرزهای گلستان به خارج از کشور صادر شد.

وی افزود: این صادرات با نظارت و تایید اداره کل شیلات استان و طبق دستورالعمل ابلاغی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران به بازار کشورهای ترکمنستان و افغانستان انجام شد.

جیران در پایان گفت: تاکنون و طی هفته گذشته، حدود ۲۵۰ تن خوراک آماده آبزیان ( ماهی کپور) تولید کارخانجات استان به کشورهای ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.