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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

رئیس گروه فرآوری و کیفیت شیلات گلستان خبر داد:

صادرات نخستین محموله خوراک آبزیان از گلستان

صادرات نخستین محموله خوراک آبزیان از گلستان

گرگان- رئیس گروه فرآوری و کیفیت شیلات استان گفت: طی هفته گذشته برای نخستین  بار محموله های خوراک آبزیان، از مرزهای گلستان  به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان، آرش جیران اظهار کرد: طی هفته گذشته برای نخستین بار محموله های خوراک آبزیان، از مرزهای گلستان به خارج از کشور صادر شد.

وی افزود: این صادرات با نظارت و تایید اداره کل شیلات استان و طبق دستورالعمل ابلاغی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران به بازار کشورهای ترکمنستان و افغانستان انجام شد.

جیران در پایان گفت: تاکنون و طی هفته گذشته، حدود ۲۵۰ تن خوراک آماده آبزیان ( ماهی کپور) تولید کارخانجات استان به کشورهای ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.

کد مطلب 4498053

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