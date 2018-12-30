این «مثلت طلایی» رمز غلبه بر فتنه ۸۸ بود/روایتی دیگر از ۹دی تبریز

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - بیت اله احمدی: روزهای ماندگار زیادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رقم خورد، هر چند بیشتر آن ها با سختی ها و خطرهایی به وجود آمد اما نقش کلیدی مردم در این ایام، مثال زدنی بود.

پیروزی شکوهمند مردم بر طاغوت، حمله عراق به ایران، روز آزادسازی خرمشهر، روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و ۹ دی ماه ۱۳۸۸ روز «بصیرت و میثاق با ولایت» از همین روزهاست.

این روزها هر سال گرامی داشته می شود تا از اذهان عمومی پاک نشود و نقطه امیدی برای آینده پیش رو باشد، حماسه ۹ دی نیز هر ساله بزرگ داشته می شود تا با یادآوری علل این حادثه، بصیرت افزایی در بین آحاد مختلف جامعه ایجاد شود.

شناخت دقیق ملت ایران در این حماسه بزرگ و ماندگار ثابت کرد آنجایی که اعتقادات، امنیت و دستاوردهای ملی مورد هجمه قرار گیرد، این ملت با هر فکر سیاسی در جبهه واحد و حقیقی انقلاب قرار می گیرند.

دشمنان با راه اندازی این فتنه به دنبال جابجایی نرم سیاسی این نظام بودند، پیچیدگی ۸ ماه جنگ احزاب در سال ۸۸ سخت تر از جنگ ۸ ساله دفاع مقدس بود زیرا برای یک عده تشخیص حق سخت شد، غبارآلودگی این فتنه، بسیاری از خواص را به اشتباه انداخت.

اما ملت بزرگ ایران در ۹ دی، فلسفه وجودی تاریخ را برهم زد به گونه ای که در تاریخ می خوانیم نخبگان حرکتی را آغاز می کنند و بعد مردم دنبال آنان حرکت می کنند اما در این حماسه تاریخی، مردم نخبه شدند و نخبگان به دنبال آنان حرکت کردند و این گونه شد که ۹ دی به نام «حماسه» نامگذاری شد.

ریشه کنی توطئه بزرگ

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مهم ترین دلیل ریشه کن کردن فتنه ۸۸ ابراز داشت: ریشه کنی این فتنه و توطئه بزرگ سال ۸۸ در سایه مدیریت هوشمندانه و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و با پشتیبانی و حضور در صحنه مردم محقق شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم ادامه داد: در فتنه سال ۸۸، دشمنان و مزدوران داخلی و خارجی به دنبال زیر سئوال بردن اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی بودند که با هوشیاری و بصیرت مردم این توطئه شکست خورد.

سومین انقلاب مردمی ایران

همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی فتنه ۸۸ قطع کردن حلقه اتصال عاشورا به ظهور امام زمان(عج) بود، ۹ دی سومین انقلاب مردمی ایران بود، بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ و بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان، ۹ دی ۸۸ را می‌ توان به عنوان سومین انقلاب مردمی ایران عنوان کرد.

حجت الاسلام دکتر سید شهاب الدین حسینی با اشاره به اینکه ۹ دی خط بطلانی روی عقاید تمام کسانی بود که فقط روشنفکری را در ابعاد غربی آن معنا می‌ کردند، تصریح کرد: این نسل سوم و چهارم انقلاب بودند که در ۹ دی حماسه آفریدند؛ نسل ‌هایی که نه پیروزی انقلاب را دیده بودند و نه دوران دفاع مقدس را درک کرده بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنه های مختلف نشان داده اند که برابر زیاده خواهی دشمنان خواهند ایستاد، گفت: فردا همزمان با ۹ دی امسال نیز ملت بصیر ایران بار دیگر مقابل جریان باطل و نفاق ایستاده و نشان خواهند داد هنوز هم با عاشورا ستیزان، منافقان و فتنه‌گران سر ستیز دارند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن بعد از اجراکردن برنامه های مختلف و پیاده کردن فتنه ۸۸ در حماسه ۹ دی شکست خورد، افزود: حماسه ۹ دی ۸۸ آثار و برکات فراوانی داشت که همچون انقلابی دیگر باعث شکست فتنه گران و دشمن قسم خورد شد.

حجت الاسلام دکتر حسینی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی نماد عزّت و استقلال است، افزود: مردم نشان دادند که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند.

خاصیت دوران فتنه

اما حماسه ۹ دی، روش دیگر مبارزه با استکبار را پیش روی ملت ایران گذاشت، مردم با حضور در جبهه و سنگر دیگری، روش جدیدی از مبارزه با جنگ نرم دشمن را به زبده ترین کارشناسان برجسته دنیا، نشان دادند و آن هم «بصیرت» بود.

حجت الاسلام قهرمان احمدی در این باره، با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی ۸۸ در طول سه دهه تاریخ انقلاب، بی نظیر بود، به خبرنگار مهر گفت: بصیرت، هوشیاری و دشمن شناسی ملت همیشه در صحنه ایران در این روز متجلی شد و این حماسه برای همیشه در تاریخ کشور ماندگار خواهد ماند.

امام جمعه هریس ۹ دی را سرفصل نو در تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: آنچه ماهیت این روز را شکل می دهد غلبه بصیرت بر اغواگری است.

وی با اشاره به اینکه غبارآلودگی خاصیت دوران فتنه است، ابراز داشت: فتنه گران همواره درصدد غبارآلود کردن فضا هستند تا با تیره و تار کردن مسیر، به مقاصد خود برسند و مردم و حتی خواص جامعه را منحرف کنند.

امام جمعه هریس با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ یک حادثه معمولی نبود،تصریح کرد: مستکبران قصد داشتند با راه اندازی آن حوادث که از قبل برنامه ریزی شده بود، نقشه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را عملی کنند.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه دشمن با شکست فتنه همچنان به توطئه های خود ادامه می دهد، ادامه داد: زمانی که عوامل استکبار در داخل کشور برای به نتیجه رساندن فتنه با شکست مواجه شدند اطلاعاتی جمع آوری کردند و به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند تحریم ها در مورد ایران جوابگو باشد باید از راه تحریم اقتصادی وارد شوند.

مهم ترین عوامل شکست فتنه ۸۸

اما فتنه سال ۸۸ یکی از بزرگ ترین خطراتی بود که انقلاب اسلامی را تهدید می کرد که به ۲ دلیل، به بن رسید و شکست خورد، یکی وجود رهبری که به عنوان نقش روشنگر عمل کرد و دوم حضور مردم در صحنه و حمایت از رهبر آن حرکت؛ هر دوی این اصول در سال ۸۸ رقم خورد و فتنه بزرگ علیه انقلاب اسلامی را به بن بست کشاند، البته حفظ و تداوم هر انقلاب و حرکت بزرگی در دنیا نیز به این ۲ مساله مهم بستگی دارد و بصیرت مردم و خواص که ضلع سوم این مثلث اتحاد است.

امام جمعه جلفا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استکبار جهانی همواره علیه ملت ایران توطئه چینی دارد، عنوان کرد: یکی از نمونه های این توطئه ها فتنه صهیونیستی سال ۸۸ بود اما استکبار نتوانستند نقشه های خود را عملی کنند.

حجت الاسلام سالار سنجری ۹ دی را غلبه بصیرت بر دشمن دانست و اظهار داشت: مردم در ۹ دی سال ۸۸ بصیرت و هوشیاری و دشمن شناسی خود را به رخ دنیا کشیدند اگر چه در صهیونیستی بودن این فتنه هیچ شکی نیست اما ظلمی که کردند در طول این ۴۰ سال بی نظیر بود.

وی با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸، دشمن را امیدوار کرد، اذعان داشت: زمانی که ایران اسلامی در اوج اقتدار بود و حتی اوباما با نوشتن نامه ای مستقیم به رهبری قبل از انتخابات به این موضوع نیز اذعان کرده بود، متاسفانه عده ای در داخل این وجهه بین المللی را پایین آوردند و دشمن را امیدوار کردند.

وی غفلت خواص را نکته مهم فتنه عنوان کرد و گفت: مردم با حضور در صحنه و با هدایت رهبری، این فتنه را خنثی کردند و به ندای ولی فقیه لبیک گفتند در حالی که بسیاری از خواص، در غفلت بودند.

امام جمعه جلفا در پایان با اشاره به اینکه در طول این ۴ دهه، دشمن به طرق مختلف دشمنی خود را نسبت به ایران اسلامی ثابت کرده است، ابراز داشت: دشمن برای نفوذ در انقلاب اسلامی از حربه های مختلف بهره می برد، امروز امید آمریکا و صهیونیست به موریانه های داخلی است تا با کمک آنان، ناکارآمدی نظام را به مردم القا کرده و یاس در بین مردم را تقویت کنند.

۹ دی متعلق به مردم است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۹ امین سالگرد حماسه ۹ دی ابراز داشت: ملت بزرگوار ایران در این روز حماسه ای به یاد ماندنی و باشکوه خلق کردند و پاسخ محکمی به دشمنان دادند، آن ها که دست شان از میهن اسلامی قطع شده و از ملت ایران ضربه خورده بودند و منافع شان از کشور اسلامی قطع شده اما می خواستند سلطه خود را به این مملکت بازگردانند.

حجت الاسلام حسین تقی زاده با اشاره به ابعاد مختلف جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمنان با شکست در جنگ تحمیلی، در سال ۸۸ با جنگ نرم و با تمام قدرت وارد شدند اما خداوند حامی این نظام اسلامی است و در سال ۸۸ نیز با عنایت خداوند و با حرکت های نسنجیده دشمن، اهانت به امام حسین(ع)، آتش زدن اموال عمومی و زیر سوال بردن مردم سالاری دینی، شرکت حداکثری مردم در انتخابات را زیر سوال بردند و کام ملت را تلخ کردند اما مردم با آگاهی پاسخ فتنه گران را دادند.

وی ۹ دی را فراجناحی و متعلق به ملت ایران دانست و تاکید کرد: در ۹ دی همه به صحنه آمدند و پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند و حمایت همیشگی خود را از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه نشان دادند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری با تشریح برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت ۹ دی اذعان داشت: همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی هم برنامه هایی پیش بینی شده که برخی روز شنبه برگزار شد و برخی یکشنبه برگزار می شود.

حجت الاسلام تقی زاده ادامه داد: در شهر تبریز نیز برنامه باشکوهی با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از ساعت ۱۵ یکشنبه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

وی تاکید کرد: برنامه های متنوع دیگری نیز به همین مناسبت در شهرهای مختلف برگزار می شود که از جمله آن ها شب شعر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم بار دیگر نشان خواهند داد که از نظام و میهن اسلامی و خون شهدا و آرمان های امام و رهبری دفاع خواهند کرد و اجازه نمی دهند استکبار بار دیگر بر این کشور مسلط شود.