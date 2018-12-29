علما در سخت ترین دوران ها همراه مردم بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل هادوی، ظهر امروز در مراسم بزرگداشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی(ره) رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور حجت الاسلام المسلمین نعمت زاده امام جمعه مرند، داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند در مسجد قیام این شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه معیار برای شناخت شخصیت، کلام وحی قرآن مجید و روایات اهل بیت(ع) است، ابراز داشت: بدون الهام از قرآن و اهل بیت(ع) نمی توان افراد و سرنوشت آن ها را شناخت و حق و باطل را تشخیص داد.

وی افزود: خداوند به واسطه پیامبر اکرم(ص) دو امانت بزرگ را برای سعادت انسان قرار داده است.

امام جمعه یامچی همچنین با اشاره به نقش علما و بزرگان دین در تربیت و هدایت جامعه عنوان کرد: این افراد جایگاه والایی در نظام اسلامی دارند، خداوند در قرآن کریم، برای بیان اهمیت و جایگاه فرد یا چیزی، گاهی به شکل استفهام و سوال بیان کرده و این مساله با علم الهی صورت گرفته است نه اینکه نسبت به آن آگاهی نداشته باشد چرا که خداوند علیم است.

حجت الاسلام والمسلمین هادوی ادامه داد: این افراد به خاطر پرورش در حوزه درس علمی تحت تربیت قرآن و پیامبر و اهل بیت(ع) به یک امین در جامعه بشری تبدیل شدند و وصف «امین» یکی از تابناک ترین صفات پیامبر بود.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه دانشمندان اسلامی امین الهی و جانشین خداوند در روی زمین و چراغ هدایت در بین مردم هستند، اظهار داشت: مسئولیت خطیر و سنگینی متوجه طلاب و روحانیون است تا با اعمال خود در بین عموم مردم، برخی شخصیت ها و علمای بزرگ اسلام را بیشتر معرفی کنند.

وی با بیان اینکه از علما به عنوان بازماندگان انبیا و پیامبر الهی یاد شده است، خاطرنشان کرد: علما همان اموری را انجام دادند که پیامبران برای مردم انجام می دادند و این کارها برای علما مسئولیت آور است.

امام جمعه یامچی در بخش دیگری همراهی با مردم را از ویژگی های خاص علما دانست و تصریح کرد: علمای بزرگ، شیعیان و مسلمانان را در روزهای سخت تنها نمی گذارند، معمولا وضعیت معیشت و زندگانی علمای ربانی کمتر از عموم مردم بوده است.

آیت الله شاهرودی اخلاق مدار بود

حجت الاسلام والمسملین هادوی ادامه داد: مرحوم آیت الله شاهرودی سه برادر خود را در راه اسلام از دست داد و هنوز هم هیچ نشانی از پیکر آن ها در دست نیست که زیر بدترین شکنجه های رژِیم بعث عراق قرار گرفته بودند.

وی تاکید کرد: پدر گرامی مرحوم آیت الله شاهرودی(ره) از علمای بزرگ اسلام بودند و خود ایشان از شاگردان آیت الله العظمی خویی(ره) و شهید صدر بود.

امام جمعه یامچی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی اخلاق مدار بود، گفت: ایشان در سایه سار تقوا حرکت می کرد و در باور و اظهارنظرها درباره مسائل مختلف، خدا را می دید و به مسائل تنش آور و اختلاف انگیز ورود پیدا نمی کرد.

ابرقدرت های پوشالی امروز به ذلت رسیده اند

این استاد حوزه علمیه در بخش پایانی تاکید کرد: امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را جشن خواهیم گرفت و این ثمره تلاش های علمای اسلامی و همراهی مردم بوده است.

وی افزود: امروز ایران و ایرانی احیا شده و به مقام و عظمت رسیده اند و هیچ کس از بیرون درباره سیاست های ایران، حق صحبت و دخالت ندارد.

امام جمعه یامچی اذعان داشت: ترامپ چند روز پیش، مخفیانه وارد عراق شد و با سربازان خود دیدار کرد، این نشانگر ذلت و خواری ابرقدرت های پوشالی است که امام خمینی(ره) بینی آن ها را به خاک مالید.