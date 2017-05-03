عرضه فیلم «پناه» در بازار فستیوال کن

به گزارش خبرگزاری مهر، «پناه» به نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی در سکوت خبری و در کویر مرکزی ایران ساخته شده است و اولین حضور جهانی خود را در بازار فیلم کن تجربه می کند.

گروه سازنده «پناه» در شرایط بسیار سخت آب و هوایی در کویر مرکزی ایران (روستای مصر) این فیلم را تولید کرده اند.

از ویژگی این فیلم، ثبت تصاویر بکر کویر با استفاده از لنز آنامورفیک است که زاویه گسترده این لنز قابلیت به تصویر کشیدن پلان های کویر را دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پسری جوان به نام پناه در یک روستای کوچک در دل کویر کمک حال خانواده و اهالی روستا است. او میان رفتن و ماندن مردد است.

حسین براتی، هدی آهنگر، ندا کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران «پناه» هستند.

بهرامی تا کنون ساخت چند فیلم کوتاه و همچنین تهیه و کارگردانی فیلم های بلند داستانی را در کارنامه خود داشته است. همچنین موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش ترافیک جشنواره فیلم پلیس برای فیلم «عبور» و دیپلم افتخار و لوح تقدیر بهترین کارگردانی فیلم ویدیویی از جشنواره دفاع مقدس ۱۳۹۵ برای فیلم «تونل» شده است.

این فیلم در چند نوبت برای پخش کنندگان و تهیه کنندگان حاضر در کن به نمایش در می آید.

عوامل تولید «پناه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمد بهرامی، مدیر فیلمبرداری: مهدی اصلانی، تدوین: باران علائی، صدابردار: هادی ساعد محکم، برنامه ریز و دستیارکارگردان: بیژن حجازی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، طراح صحنه و لباس: ناهیدعزیزی، اجرای­صحنه­ولباس: عباس بحری، مدیرتولید: کامبیز قوامزاده، گریم: مرجان سلمانیان، تصحیح رنگ: سهراب نوربخش (استودیو تنگرام)، امور فنی صدا: استودیو مون، جلوهای ویژه بصری: سلمان اربابون، منشی صحنه: ندا عزیزی، دستیاران کارگردان: بهنام داوری، اهورا بهرامی، گروه فیلمبرداری: رضا گلکرمی، محسن دبیریان، عرفان قبادی بیگوند، میلاد اصلانی، دستیاران صداگذاری: ایمان عزیزی، میلاد سرچمنی، متصدی دوربین: محسن هادوی، عکاس: حمید جغتایی، عنوان بندی و زیرنویس: مرتضی حاج محمدی، مترجم: صدف صدری، تدارکات: محمد براتی، مهدی حشمت، حمل­ونقل: مجید رحمانی، هماهنگی امور فرانسه: سید علیرضا میرزایی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، مشاور کارگردان: صالح غربی جوان، مشاور پروژه: تورج اصلانی، مجری طرح: محمود بهرامی، تهیه کنندگان: ناهید عزیزی – احمد بهرامی، تهیه شده در خانه فیلم پارسیان.