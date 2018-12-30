۲۵۰ هزار تن گندم در ایلام برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امسال کشاورزان دهلرانی سطح وسیعی از اراضی کشاورزی خود را به کشت گندم پاییزه اختصاص داده اند.

یکی از کشاورزان دهلرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با شروع بارندگی ها از اول پاییز و در حد نرمال بارش ها سطح منطقه گندم کاری شده است.

علی محمدی افزود: با توجه به این که نسبت به سال گذشته بارش های بیشتری داشتیم سطح زیرکشت نیز افزایش پیدا کرده و امیداوریم که بتوانیم در آینده نیز بازده خوبی داشته باشیم.

دهلران قطب تولید گندم استان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برآورد می شود که امسال ۳۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان به صورت آبی و بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی دیم به زیر کشت گندم برده شود.

عباس احمدی افزود: در همین راستا بیش از ۱۰ هزار تن از ارقام مختلف بذر بین بهره برداران توزیع شده و پیش بینی می شود بیش از ۱۴۰ هزار تن محصول تحویل مراکز خرید شود.

وی تصریح کرد: شهرستان دهلران قطب اصلی تولید گندم در استان است.

برداشت ۲۵۰ هزار تن گندم در کل استان

معاون جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشاورزان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص پیدا کرده است که در این میان حدود ۶۰ هزار هکتار از آن گندم آبی و مابقی گندم دیم را تشکیل می دهد.

محمدعلی اقدسی افزود: پیش بینی می شود که بیش از ۲۵۰ هزار تن امسال در سطح استان گندم داشته باشیم که از این مقدار بیش از ۵۰ درصد گندم تولیدی مربوط به شهرستان دهلران است.

وی افزود: دهلران از نظر سطح زیرکشت آبی بیشترین سطح را در حال حاضر در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده است.

افزایش ۳۰۸ درصدی بارندگی در دهلران

رئیس اداره هواشناسی دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با پیش بینی سالی پربارش برای این شهرستان اظهار داشت: طبق پیش بینی های به عمل آمده از اول مهرماه تا پایان آذر ماه که فصل پاییز محسوب می شود حدود ۲۵۵ میلی متر بارندگی در این شهرستان ثبت شده است.

محمد پاریاب افزود: این میزان بارندگی در شهرستان دهلران نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی که ۸۱ میلی متر بارندگی ثبت شد، حدود ۳۰۸ درصد افزایش یافته و برای سه ماهه زمستان نیز بارندگی در حد نرمال پیش بینی شده است.