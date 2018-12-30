تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ده هیل، رییس‌جمهور ترامپ درحالی در کاخ سفید در انتظار است که تعطیلی دولت، بدون این که نشانه‌ای از سازش در افق آن دیده شود، به هفته دوم خود وارد شد.

درحالی که ترامپ برنامه‌های خود برای رفتن به فلوریدا و دور شدن از واشنگتن را کنسل کرده است، رهبران کنگره، به مناطق مختلف کشور سفر کرده‌اند، که این نشان‌دهنده عدم رخ دادن اتفاقی خاص در واشنگتن است.

بنابر این انتظار نمی‌رود تا ۳ ژانویه که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را بر عهده خواهند گرفت، اتفاق مهمی بیافتد. انتظار می‌رود آنها کمی بعد از انتخاب سخنگوی جدید مجلس، قانونی برای بازگشایی دولت تصویب کنند. اکثر تحلیل‌گران انتظار دارند، نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان، به عنوان سخنگو انتخاب شود.

آخرین تماسی که کاخ سفید با پلوسی گرفته است، به ۱۱ دسامبر باز می‌گردد. پلوسی به خواست خود از جمهوری‌خواهانی که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند در مورد این که اجازه دهند با تصویب لایحه‌ای، دولت دوباره باز شود، ادامه خواهد داد. او گفته است در صورتی که آنها کاری نکنند، خود او پس از این که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را بر عهده گرفتند و او به عنوان سخنگو انتخاب شد، این کار را خواهد کرد.

هر چند دولت ترامپ در تلاش است که انتخاب پلوسی به عنوان سخنگوی مجلس نمایندگان را به عنوان دلیل بسته ماندن دولت معرفی کند.

اکثر نمایندگان آمریکا، بیشتر دوره تعطیلی دولت را از واشنگتن دور بوده‌اند. این تعطیلی از ۲۲ دسامبر پس از مجادله بر سر درخواست ترامپ برای بودجه‌ای ۵ میلیارد دلاری جهت ساخت دیواری در مرز مکزیک، آغاز شده است.

سنا قانون بودجه موقتی را امضا کرد که دولت را تا ۸ فوریه باز نگاه می‌داشت، اما در آن بودجه‌ای برای دیوار ترامپ دیده نشده بود.

پس از رای سنا، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان هم قانونی بودجه‌ای را پیشنهاد دادند که هم تا ۸ فوریه دولت را سرپا نگاه می‌داشت و هم بودجه‌ای ۵.۷ میلیارد دلاری برای دیوار ترامپ و امنیت مرزی در آن گنجانده شده بود. این لایحه در همان بدو ورود خود نتوانست ۶۰ رای لازم را به دست آورد و کنار گذاشته شد.

بر خلاف تعطیلی‌های دیگر که علامت مشخصه آن مباحثات نیمی شب مجلس و رای‌گیری در ساعاتی پس از نیمه شب بود، اغلب قانون‌گذاران آمریکا بحث‌های بودجه‌ای اخیر را که در سال گذشته برای بار سوم اتفاق می‌افتد، نادیده گرفته‌اند.

در گذشته، قانون‌گذاران برای بحث‌ها و رای‌گیری‌های کلیدی‌ای مانند این، به واشنگتن باز می‌گشتند و تعطیلات خود را هم در این شهر می‌ماندند. سناتورها در تعطیلات کریسمس ۲۰۰۹ در واشنگتن ماندند و دموکرات‌ها اوباماکر را تصویب کردند. در سال ۲۰۱۳ هم مجلس نمایندگان با رای‌گیری خود در روز عید سال نو، به تعطیلی دولت پایان داد.

از این نظر ترامپ شنبه شب با توییتی به دنبال یادآوری این بود که او در واشنگتن است.

او در توییت خود نوشت: من در کاخ سفید منتظر دموکرات‌ها هستم تا اینجا بیایند و در مورد امنیت مرزی توافق کنند.