خیانت بر پیشانی سران فتنه نقش بسته است/فتنه ۸۸ به اقتصاد ضربه زد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در اجتماع عظیم مردم تهران در میدان امام حسین (ع) که به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی برگزار شد، اظهار داشت: امروز یوم الله ۹دی ماه است، در تاریخ ملت ها روزهایی قرار دارد که در آن روز ملت ها در اوج شکوه خود تاریخ جدیدی را ساخته اند.

مردم ایران حداقل در ۵ یوم الله، آمریکا را شکست دادند

وی افزود: ملت ایران در طول ۴۰ سال انقلاب خود بارها خالق روزهای الهی بوده اند و می توان حداقل ۵ یوم الله را که ملت ایران، آمریکایی ها را در آن شکست داد نام برد؛ اولین روز ۲۲ بهمن بود که با سقوط رژیم شاه یک زلزله سیاسی بر پیکر آمریکا وارد شد و هنوز آمریکا از آن رنجور است.

سردار سلامی تسخیر سفارت آمریکا در ایران را تیر خلاصی بر حضور آمریکا در ایران دانست و گفت: تسخیر لانه جاسوسی انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود و در ادامه آن شکست نظامیان آمریکا در صحرایی طبس رخ داد که بی سابقه بود .

جانشین فرمانده کل سپاه شکست استکبار در جنگ تحمیلی را یکی دیگر از نمونه های اقتدار ملت ایران دانست و ادامه داد: شکست آمریکا در جنگ تحمیلی نشان داد ملت ایران در برابر دشمنان با اقتدار می ایستد و هرگز از قدرتی شکست نمی خورد. این پیروزی ها تحت فرماندهی رهبری مقتدر و هوشیار ادامه پیدا کرد و در ۹ دی ملت ایران باز هم درخشید و یک روز فراموش نشدنی را ساخت و همه آرزوهای دشمنان برای براندازی نظام را در گورستان بزرگ این سرزمین دفن کرد.

سردار سلامی گفت: فتنه ۸۸ روشی بود که قدرت های بزرگ برای غلبه بر ملت ایران انتخاب کرده بودند و جنگ را به خیابان ها آورده و فکر می کرد که می توانند ملت را از انقلاب و رهبری جدا کند. فتنه از جنگ بزرگتر و خطرناک تر بود، زیرا دشمنان همه موجودیت و آزادی ملت را هدف قرار داده بودند.

فتنه ۸۸ آسیب فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان فکر می کردند می توانند ملت را از انقلابشان ناامید کنند، این فتنه آسیب فراوانی به اقتصاد زد و شیرینی حضور گسترده و تاریخی مردم در انتخابات را به کام آنها تلخ کرد. حال همه قضاوت کنید آیا چیزی جز خیانت آشکار و محاربه بر پیشانی سران فتنه نقش بسته است.

وی با بیان اینکه ۹ دی تصویری زیبا از تجلی حضور مقتدرانه ملت ایران در صحنه بود و توطئه های دشمنان را خنثی کرد، افزود: ۹ دی نشان داد ملت ایران از تاریخ اسلام درس گرفته و اجازه تسلط مجدد استکبار را به سرنوشت خود نمی دهد، ۹ دی آغاز یک تاریخ جدید برای ملت ایران بود و مردم ایران اسلامی مجددا در تاریخ درخشیدند. ملت ایران با پیروی از رهبر حکیم خود، نشان داد اگر دشمنان بحران آفرینند و آتشی را روشن کنند و یا ملت ایران را تهدید کنند، ملت ما آن آتش را خاموش می کنند و پیروزی نهایی از ملت ایران است.

سردار سلامی در ادامه تصریح کرد: ای خدای بزرگ شاهد باش ما هرگز امام مان را تنها نمی گذاریم و پشت سر ولایت فقیه قله های بزرگ را فتح می کنیم. ملت ما بعد از ۹ دی راه پیشرفت را مجدد در پیش گرفت و رهبر انقلاب بزرگترین نقش را در رشد و هدایت جامعه و برملا کردن توطئه و فتنه دشمنان انقلاب اسلامی در این دوران داشته است.

نفوذ منطقه ای ایران برای استکبارستیزی و ظلم ستیزی است

وی افزود: امروز نفوذ منطقه ای ایران بخش های عظیمی از جهان را در بر گرفته است، این نفوذ برای استکبار ستیزی و ظلم ستیزی است و توانسته بخش های عظیمی از جهان اسلام را از ظلم و ستم نجات دهد. امروز دیگر گزینه نظامی درباره ایران کاربرد ندارد، زیرا ایران می تواند در زمین، دریا و هوا راه را بر هر تجاوز گری ببندد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز جبهه استکبار سردرگم شده و مجبورند قدرت ایران را بپذیرند، آنها برجام را امضا و بعد از آن خارج می شوند این یعنی سردرگمی آنها. به اعتراف خود آنها ، آمریکا میلیون ها دلار در عراق و سوریه هزینه می کند اما مجبور می شود بدون هیچ دستاوردی از آن خارج شود؛ این یعنی شکست راهبردهای آنها.

سردار سلامی با اشاره به دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: ملت ایران در این نبرد نیز پیروز می شود، ملت ایران می دانند مذاکره یعنی پذیرش نظرات دشمن؛ پس به آن اعتنا نمی کند. ملت ما می دانند پیروزی از آن آنهاست و به وعد های الهی ایمان دارد و با اعتقاد بر توطئه های دشمنان غلبه می کند.

وی درپایان تاکید کرد : ملت ایران از هر زمان دیگری قوی تر و به آرمان هایش مومن تر و آینده امید وار تر است، در مقابل دشمنان ما ناامید هستند و قدرت آنها کاهش یافته است و به طور قطع پیروزی نهایی از آن ملت ایران اسلامی ایران است.