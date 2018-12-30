پیروزی ملت در ۳ فتنه دشمن/ فتنه اقتصادی آخرین حربه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در نطق میان دستور گفت: ۹ دی روز بصیرت و ایمان و روزی که فتنه خانواده های ثروت و قدرت شکست خورد را گرامی می داریم.

کریمی قدوسی گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم در سال ۸۹ فرمودند کسانی که شما به آنها سران فتنه می گویید افرادی بودند که دشمن آنها را وسط صحنه هل داد، نباید انسان بازیچه دشمن شود اگر اول غفلتی کرد و وسط کار وقتی فهمید باید راه را عوض کند، اما این کار را نکردند، عامل اصلی کسانی بودند که طراحی کرده بودند بساط جمهوری جمع شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: در سه دهه بعد از ارتحال امام سه فتنه به وقوع پیوست. فتنه اول، فتنه انسداد سیاسی در کشور در سال۷۸ با اسم رمز جامعه مدنی با هدف به زانو درآوردن نظام اسلامی و فراهم کردن زمینه بازگشت آمریکا به کشور طراحی شده بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: هدایت این فتنه بر عهده رئیس جمهور وقت محمد خاتمی بود. طراحی انجام شده در این پروژه خروج از حاکمیت، استعفای رئیس جمهور و کابینه، ارائه لوایح دوقلو، استعفای دسته جمعی ۱۳۲ نماینده مجلس ششم، شورش های خیابانی، آتش زدن اموال عمومی، طراحی و اجرای قتل های زنجیره ای با هدف زیر سوال بردن نظام اسلامی، هماهنگی با سرویس های خارجی برای پشتیبانی، مخالفت با قانون اساسی و جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.

کریمی قدوسی اظهار داشت: فتنه دوم، فتنه امنیتی در سال ۱۳۸۸ بود، اسم رمز شروع این فتنه تقلب در انتخابات بود، رهبری این فتنه در هدایت راهبردی آن به عهده هاشمی رفسنجانی بود که فرماندهی میدان را به سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی واگذار کرد. هدف این فتنه نیز به زانو درآوردن نظام اسلامی و جمع کردن بساط جمهوری اسلامی و حکومت دینی و فراهم کردن زمینه بازگشت آمریکا به کشور بود.

وی اظهار داشت: تاکتیک های فتنه امنیتی در سال ۸۸ «اگر موسوی رای نیاورد پس تقلب شده و مردم به خیابان ها بریزند»، بود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: درخواست ابطال انتخابات، پروژه پشته سازی از کشته ها مثل پروژه قتل های زنجیره‌ای یکی دیگر از تصمیمات فتنه گران بود. سران فتنه با ناتو هماهنگ کرده بودند که در وقت مناسب حمله نظامی آمریکا و ناتو به ایران آغاز شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: دیدار محمد خاتمی با ملک عبدالله در ریاض یکی دیگر از پروژه ها بود که در این دیدار گفته شده بود برای پیروزی در این انتخابات نیاز به یک شوک اجتماعی داریم علاوه بر این به یک شوک خارجی نیز نیاز داریم.

کریمی قدوسی ادامه داد: در راهپیمایی غیرقانونی خرداد ماه سال ۸۸ می گویند باور داشته باشید که رهبری از این جمعیت ترسیده است و همین نقطه جای فشار وارد کردن است.

وی گفت: یک ماه قبل نیز همین مواضع در حضور جمعی با حضور موسوی خویینی ها و عبدالله نوری از سوی محمد خاتمی بیان شد که نظام موجود که مبتنی بر ولایت فقیه است قابل دوام نیست؛ این ساختار را امام آورد و چرا باید یک نفر به جای همه تصمیم گیری کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در این نشست تاکید می شود که باید نقد ولایت فقیه در دستور کار اصلاحات قرار گیرد و عده ای می گویند دموکراسی را نمی توان با ولایت فقیه ادامه داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی فتنه سوم را فتنه اقتصادی با نام رمز مذاکره خواند و گفت: این فتنه با اسم رسم مذاکره از سال ۹۲ آغاز شد. هدف از این فتنه ایجاد بن بست اقتصادی است. هدایت این جریان به برخی از چهره های شاخص دولت اعتدال و اصلاحات سپرده شده است. هدف این فتنه نیز عادی سازی رابطه با آمریکا با به زانو درآوردن نظام اسلامی است.

کریمی قدوسی ادامه داد: طراحی های انجام شده برای این فتنه به عهده همان سران فتنه و اعضای اصلی فتنه های قبل است، در این فتنه سخت ترین روش ها انتخاب شده است که عبارتند از کاهش ارزش پول ملی، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت ها، فقیرتر کردن مردم، بی اعتمادی به نظام اسلامی، ناامید کردن مردم، تعطیلی تولید، بیکاری کارگران، شورش و بحران امنیتی در خیابان ها، تهدید به شروع جنگ.

وی ادامه داد: عملیات های تروریستی از جمله حمله داعش به مجلس و اهواز، متفرق کردن مردم، زمینه سازی برای جنگ داخلی، تضعیف بنیه دفاعی و زیر سوال بردن دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب از دیگر روش‌ها در این فتنه است. آنها سعی دارند با این عوامل شرایطی را پیش چشم رهبری بگذارند و ایشان را مجبور به تن دادن به مذاکره با آمریکا کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ بسیجیان در ورزشگاه آزادی فرمودند اشخاصی در حال انجام خیانت ها در کشور هستند و تلاش دارند بگویند تمام امور در کشور به بن بست رسیده است و علاجی جز به زانو زدن در برابر آمریکا و مذاکره نیست ولی من تا رمق در تن دارم با کمک شما نخواهم گذاشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: ۱۰ نقشه آمریکا برای سال ۸۸، ۲۴۰ میلیارد دلار برای اجرای توطئه ها، تلاش برای برگزاری انتخابات بدون نظارت شورای نگهبان، تقویت شبکه من و تو، استفاده وسیع از توئیتر، حمایت از فیسبوک، لکه دار کردن ۴۰ سال انقلاب اسلامی، وارد کردن مدل و ایجاد شبکه های امن برای بحران های سال آینده، تغییر ذائقه زنان، زیر سوال بردن جریان مقاومت، هماهنگی با جریان اصلاحات و افشاگری در مورد فرزندان مسئولان همه از توطئه هایی است که در فتنه اقتصادی طراحی شده است.

کریمی قدوسی تصریح کرد: ولی به فضل پروردگار و هدایت های مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی و ملت در سه فتنه اخیر پیروز بود و نگذاشت خواب آشفته بازگشت آمریکا به ایران تعبیر شود و به حول و قوه الهی آینده ملت و انقلاب با عبور از این آزمایش های سخت پیروزی بزرگی را در دسترس قرار خواهد داد.