به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن زاده پیش از ظهر یکشنبه در تجمع بزرگ مردم ورامین به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی در مصلی صاحب الزمان(عج) طی سخنانی با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر آشتی ملی گفت: نمی توان پیامدهای فتنه دردناک ۸۸ را فراموش کرد و آن را نادیده گرفت.

وی با بیان این که دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشگر کشی خیابانی آموزش داده بود، گفت: عوامل اصلی فتنه آموزش دیده اروپا بودند و همه مراحل حساب شده بود، اما مردم بصیر ایران در ۹ دی با بصیرت و هوشیاری مردم و دشمن شناسی و لحظه شناسی دشمنان را ناامید و دوستداران ایران را امیدوار کردند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران ادامه داد: انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته همواره با فتنه های متعدد و گوناگون مواجه بود، که با هدف ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب طرح ریزی شد، اما فتنه ۸۸ با فتنه های دیگر متفاوت و بزرگ تر بود.

وی حمایت از مظلومان جهان و استکبار ستیزی این ملت را از عوامل دشمنی زورگویان جهان با انقلاب اسلامی دانست و گفت: نهضت اسلامی ما و انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت خونین عاشورای حسینی است و ملت ما با زورگویی و استکبارگری سر سازش ندارند.

حسن زاده خواستار تبیین خیانت برخی افراد در فتنه ۸۸ برای جوانان شد و گفت: برخی ها در تلاش هستند فتنه ۸۸ را یک اشتباه بدانند اما همه بدانید، این فتنه عمیق و از ده سال قبل برنامه ریزی شده بود.



