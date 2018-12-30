مردم بصیر ایران طومار فتنه گران را ۹ دی در هم پیچیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه با بیان اینکه حضور شما توسط فرشتگان الهی ثبت می شود و اجر بزرگی را خدای تعالی در نظر دارد و همواره پیروزی نهایی از آن امت حزب الله خواهد بود افزود: مردم با هوشیاری تمام در ۹ دی ماه سال ۸۸ توطئه های فتنه گران را خنثی کرده و به دنیا ثابت کردند هموراه پشتیبان ولایت فقیه هستند.

وی با اشاره به اقدامات تاسف بار فتنه گران در سال ۸۸ و عاشورای حسینی و اهانت به رهبری، مقدسات اسلام گفت: مردم آگاه و همیشه در صحنه ایران نتوانستند این میزان توهین و جفا به عاشورای حسینی، مقدسات اسلام و رهبری را تحمل کند و در ۹ دی به صحنه آمده و طومار فتنه گران را درهم پیچیدند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه در فتنه ۸۸ عملکرد برخی خواص به گونه ای بود که مظلومیت امام علی را تداعی می کرد عمل کرد عنوان کرد: همانگونه که برخی خواص، امام علی(ع) را چنان مظلوم کرده و آزار دادند که ایشان فرمودند امت حزب الهی و بصیر و بیدار جمع شده اند تا اعلام کنند که حماسه ۹ دی همچنان هست و نباید کسی جرات فکر فتنه و ایجاد مشکل برای کشور را در سر داشته باشد.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اینکه روز ۹ دی روز بصیرت و روز میثاق امت با ولایت نام گرفته است خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی ماه همچنان در کشور تداوم دارد و نباید کسی جرات فتنه بکند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: هم اکنون با توجه به انتخابات سال آینده دشمنان از امروز برنامه های زیادی برای تحت شعاع قرار دادن این انتخابات در دست اجرا دارند که مردم باید هوشیار و آگاه باشند.