کاهش بودجه بیماران خاص/ واکنش به استعفای وزیر

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اساسا این استعفا به صلاح نظام سلامت کشور نیست و از آقای رئیس جمهور درخواست داریم با این استعفا مخالفت کنند.

وی با اشاره به گلایه وزیر بهداشت از کاهش بودجه وزارتخانه در سال ۹۸، افزود: این اعتراض کاملا درست است.

قویدل ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه بیماری های خاص، وزارت بهداشت توانسته با گسترده کردن حوزه پوششی بیماری های خاص از ۳ بیماری به ۶ بیماری، نیازمند بودجه بیشتری است تا بتواند خدمات بهتری به بیماران خاص ارائه بدهد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، تاکید کرد: خواسته وزیر کاملا منطقی است و بودجه باید افزایش یابد.

وی افزود: ما متوجه نمی شویم که چرا سازمان برنامه و بودجه چنین معادله ساده ای را درک نمی کند.

قویدل با اشاره به اعتراض وزیر بهداشت به بودجه سلامت در سال آینده، گفت: این حق وزیر است که اعتراض کند، چون با این بودجه نمی توان این حوزه را اداره کرد.

وی با اعلام اینکه بودجه بیماران خاص در سال ۹۶، ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: این بودجه که شامل بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی و یک بخش از بیماران ام اس است، در سال ۹۷ به ۲۱۶ میلیارد کاهش یافت و همین مسئله باعث شد کیفیت زندگی این بیماران به خطر بیافتد. زیرا، بیمه ها نیز در پوشش خدمات بیماران خاص دچار مشکل شدند.

قویدل با عنوان این مطلب که بودجه بیماران خاص برای سال ۹۸ ، ۱۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، گفت: بودجه بیماران خاص، نمونه ای از کل بودجه وزارت بهداشت که نشان می دهد در نظام بودجه ریزی کشور، دغدغه سلامت وجود ندارد. زیرا، در مقایسه با سال ۹۶، بودجه بیماران خاص به یک سوم کاهش یافته است. در حالی که قرار است ۶ بیماری را پوشش بدهد.

وی افزود: در چنین شرایطی، وزیر بهداشت مجبور است از سیاست های حمایتی وزارت بهداشت عقب نشینی کند و این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض مردم و بیماران خواهد شد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، تاکید کرد: نقطه قوت دولت، همین حوزه سلامت است که اگر در این حوزه هم دچار مشکل شود، اساسا هیچ انگیزه ای برای ادامه خدمت دولت وجود ندارد.