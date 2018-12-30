به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، هیات انتخاب یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، ۵۸۳ فیلم رسیده به بخش مسابقه ایران و ۱۰۰۴ فیلم رسیده به بخش مسابقه بین‌الملل را بازبینی کرد.

بر این اساس، اسامی پویانمایی‌های‌ ایرانیِ راه یافته به بخش مسابقه ایران شامل آثار پویانمایی، دانشجویی، دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و آثار بلند و بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره شامل آثار پویانمایی، دانشجویی و بلند اعلام شد.

هیات انتخاب این دوره از جشنواره، در پایان ۱۲۷ اثر شامل ۹۹ اثر پویانمایی، ۱۶ اثر دانشجویی، ۱۱ اثر دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ۱ فیلم بلند راه یافته به بخش مسابقه ایران را معرفی کرد.

در عین حال، از بین همین آثار ایرانی اسامی ۲۷ فیلم‌ پویانمایی، ۶ فیلم دانشجویی و ۱ فیلم بلند و همچنین از بین آثار خارجی نیز اسامی ۱۵۴ اثر شامل ۱۰۶ پویانمایی، ۴۶ اثر دانشجویی و ۲ فیلم بلند به بخش مسابقه‌ بین‌الملل این جشنواره اعلام شد.

هیات انتخاب این دوره از جشنواره را اسماعیل شرعی، محمد خیراندیش، امید خوش‌نظر، رضا منتظری‌مقدم، مریم خلیل‌زاده، بابک نکویی و علی نوری‌اسکویی تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره اسامی آثار راه‌یافته به بخش مسابقه‌ ایران و بین‌الملل را دریافت کنند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار می‌شود.