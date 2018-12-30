به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مرینال سِن فیلمساز اسطوره ای هندی روز یکشنبه ۳۰ دسامبر در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

این کارگردان مطرح هندی در سال ۱۹۲۳ در بنگلادش کنونی به دنیا آمد.

«سپیده دم» محصول ۱۹۵۵ نخستین فیلم مرینال سِن در مقام کارگردان بود، پس از آن وی با فیلم های «زیر آسمان آبی» (۱۹۵۹) و «بایشی شراوانا» (۱۹۶۰) در کشور خود مورد تحسین واقع شد. او در سال ۱۹۶۹ با فیلم «بووان شومه» توانست جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از جوایز ملی هند از آن خود کند.

مرینال سِن به همراه ساتیا جیت رای و ریتویک گاتاک فیلمسازان بزرگ معاصرش، مثلث کارگردانان بنگالی را تشکیل دادند که سینمای هند را به دنیا معرفی کردند.

در دوران پرآشوب سیاسی اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی در بنگال، سِن و ساتیا جیت رای هر دو سه گانه ای درباره کلکته ساختند، سِن با فیلم های «مصاحبه»، «کلکته ۷۱» و «پیاده نظام» آشکارا به سیاست پرداخت در حالی که ساتیا جیت رای مفاهیم انسانی را با «مخالف»، «شرکت محدود» و «میانجی» در پیش گرفت.

مرینال سِن در سال ۱۹۸۱ از جشنواره فیلم برلین سه جایزه برای فیلم «در جستجوی قحطی» به دست آورد. او در جشنواره کن نیز بارها با فیلم هایش در بخش مسابقه حضور داشت که یک بار برای فیلم «خاریج» توانست جایزه ای را از این جشنواره تصاحب کند.

مرینال سِن آخرین فیلم خود را در سال ۲۰۰۲ ساخت.

رییس جمهوری هند در واکنش به خبر درگذشت وی توییتی منتشر کرد و از فقدان این فیلمساز بزرگ ابراز تاسف کرد.